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Модні образи з лоферами — з чим поєднувати їх у 2025 році

7 березня 2025 18:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Весняні образи з лоферами — наймодніші варіанти 2025
Стильне взуття. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна — ідеальний час оновити гардероб, а якщо йдеться про взуття, то без лоферів точно не обійтися! Це не просто зручна класика, а справжній маст-хев сезону. Лофери легко вписуються в будь-який стиль і мають ефектний вигляд як у повсякденних, так і в елегантних образах. 

Про це пише "УНІАН".

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Лофери + джинси

Якщо хочеться мати невимушений, але модний вигляд — поєднуйте лофери з джинсами. Обирайте прямі або трохи вкорочені моделі з високою посадкою. Вони чудово підкреслюють фігуру і додають образу легкості. У тандемі з білою сорочкою, базовим топом або затишним кардиганом такий лук буде мати стильний вигляд і підійде для будь-якої ситуації.

Лофери - найкраще взуття на весну-2025
Лофери під джинси. Фото з Instagram

Лофери + костюм

Якщо ваш дрес-код дозволяє трохи свободи, спробуйте поєднати лофери з костюмом. У 2025 році в тренді об’ємні піджаки та широкі штани — вони додають образу елегантної розслабленості. Доповніть лук мінімалістичними аксесуарами, і отримаєте вишуканий, але сучасний діловий стиль.

Лофери + сукні

Не варто думати, що лофери — лише для строгих або casual-образів. Вони чудово поєднуються із сукнями, особливо міді або максі довжини. Уявіть легку повітряну тканину, тренч і акуратні лофери — стильний і гармонійний образ на будь-яку весняну прогулянку або навіть романтичну вечерю.

Лофери + мініспідниця

Мініспідниці цієї весни на піку популярності, а лофери — їх ідеальний супутник. Додайте високі шкарпетки або гольфи — і отримаєте той самий ефектний preppy-образ, який обожнюють модниці по всьому світу. Це стиль для тих, хто не боїться експериментувати та хоче мати дійсно трендовий вигляд.

Лофери варто обирати в нейтральних відтінках
Стильні лофери. Фото з Instagram

Лофери + шорти

Так, лофери чудово поєднуються не тільки зі штанами та спідницями, а й із шортами. Головне — обирати моделі довжиною трохи вище коліна, наприклад, бермуди або класичні варіанти. У поєднанні з сорочкою або жакетом виходить стильний і продуманий образ, який підійде навіть для ділових зустрічей у неформальній атмосфері.

Раніше ми писали про наймодніші моделі оксфордів, що варто мати цієї весни. 

Також ми повідомляли, що може стати гарною альтернативою лоферам.

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