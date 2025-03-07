Весенние образы с лоферами — самые модные варианты 2025 года

Стильная обувь. Фото: Freepik

Весна — идеальное время обновить гардероб, а если речь идет об обуви, то без лоферов точно не обойтись! Это не просто удобная классика, а настоящий маст-хэв сезона. Лоферы легко вписываются в любой стиль и эффектно смотрятся как в повседневных, так и в элегантных образах.

Об этом пишет "УНИАН".

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Лоферы + джинсы

Если хочется выглядеть непринужденно, но модно — сочетайте лоферы с джинсами. Выбирайте прямые или немного укороченные модели с высокой посадкой. Они отлично подчеркивают фигуру и добавляют образу легкости. В тандеме с белой рубашкой, базовым топом или уютным кардиганом такой лук будет выглядеть стильно и подойдет для любой ситуации.

Лоферы под джинсы. Фото из Instagram

Лоферы + костюм

Если ваш дресс-код позволяет немного свободы, попробуйте совместить лоферы с костюмом. В 2025 году в тренде объемные пиджаки и широкие брюки — они добавляют образу элегантной расслабленности. Дополните лук минималистичными аксессуарами, и получите изысканный, но современный деловой стиль.

Лоферы + платья

Не стоит думать, что лоферы — только для строгих или casual-образов. Они прекрасно сочетаются с платьями, особенно миди или макси длины. Представьте легкую воздушную ткань, тренч и аккуратные лоферы — стильный и гармоничный образ на любую весеннюю прогулку или даже романтический ужин.

Лоферы + мини-юбка

Мини-юбки этой весной на пике популярности, а лоферы — их идеальный спутник. Добавьте высокие носки или гольфы — и получите тот самый эффектный preppy-образ, который обожают модницы по всему миру. Это стиль для тех, кто не боится экспериментировать и хочет выглядеть действительно трендово.

Стильные лоферы. Фото из Instagram

Лоферы + шорты

Да, лоферы прекрасно сочетаются не только с брюками и юбками, но и с шортами. Главное — выбирать модели длиной чуть выше колена, например, бермуды или классические варианты. В сочетании с рубашкой или жакетом получается стильный и продуманный образ, который подойдет даже для деловых встреч в неформальной атмосфере.

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