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Как зеленая обувь стала главным трендом 2025 года

17 марта 2025 10:22
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самый модный тренд 2025 — зеленая обувь как акцент образа
Обувь. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В 2025 году самое время отойти от привычных черных и коричневых туфель — модная палитра стала ярче, смелее и намного интереснее. Один оттенок особенно бросается в глаза — это зеленый. И речь не просто о классическом зеленом, а о его самых разнообразных вариациях — от сочного лайма до глубокого оливкового.

Об этом сообщает Vogue.

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Все началось еще несколько сезонов назад, когда на показе Prada весна-лето 2024 появились атласные мюли в цвете свежей лаймовой цедры. Этот акцент сразу стал модным сигналом — зеленый больше не просто цвет, а стильное заявление. И теперь, в новом сезоне, дизайнеры лишь подчеркивают это трендом — в каждой коллекции он звучит по-новому, но всегда ярко.

Дизайнери зробили акцент на зеленому взутті
Mark Fast. Фото: Vogue

Например, обувь Mark Fast может стать настоящим акцентом в образе. Представьте: серое пальто, черные брюки — и вдруг яркие зеленые туфли, как украшение. А можно пойти еще дальше — совместить их с цветочной рубашкой или брюками с принтом. Если хочется еще больше эффекта — добавьте темно-синий костюм. Главное — не переборщить с деталями. В таком образе аксессуары лучше выбирать нейтральные: бежевые, молочные, белые.

Зелене взуття підкорює тренди цього року
Hui Milano. Фото: Vogue

А если обратить внимание на Hui Milano, там зеленый подается более сдержанно — ближе к оливковому. Такой оттенок отлично подходит тем, кто хочет обновить гардероб, но без чрезмерной яркости.

Этот цветовой тренд активно поддерживает и Миучча Прада. Она давно любит сочетать лаймовые акценты с желтыми или бежевыми вещами — именно такой образ она демонстрировала еще на Met Gala 2023. И теперь подобные тона снова возвращаются в обуви: туфли на каблуке, босоножки, мюли — зеленый стал модной классикой нового времени.

Міучча Прада зробила акцент на зелене взуття
Миучча Прада. фото: Vogue

В сезоне весна-лето 2025 зеленая обувь — это способ заявить о себе. Какой именно оттенок выбрать — решает каждый сам. Но одно точно: в новом сезоне без пары стильной зеленой обуви модный гардероб выглядит незавершенным.

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