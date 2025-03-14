Наймодніша комбінація весни-2025 — шкарпетки та туфлі на підборах

Туфлі на підборах. Фото: Freepik

Останнім часом носити шкарпетки з підборами стало не дивиною, а справжнім модним акцентом. Те, що колись нагадувало образ дівчини з кіно або шкільну форму, сьогодні має стильний, доречний й сучасний вигляд. Забудьте про стереотипи — тепер це тренд, який легко вписати навіть у щоденний гардероб.

Новини.LIVE розповість, як правильно це зробити.

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Цієї зими багато модниць обійшлися без колготок – натомість робили ставку на шкарпетки. І не просто для тепла, а для стилю. Вони чудово поєднуються і з весняним одягом, додаючи образу цікавих деталей. Та головне — це доступно. Не обов’язково витрачати великі суми на модні аксесуари, коли тренд можна підхопити за лічені гривні.

Тренд на шкарпетки під взуття

Для того, щоб образ дійсно мав стильний вигляд, важливо правильно обрати шкарпетки. Варто звернути увагу на:

якість матеріалу — тканина має мати охайний вигляд;

— тканина має мати охайний вигляд; довжину — модні моделі закривають щиколотку, їх можна трохи приспустити або легко загорнути;

— модні моделі закривають щиколотку, їх можна трохи приспустити або легко загорнути; колір — темно-графітовий має елегантніший вигляд за класичний чорний, а білі мереживні шкарпетки створюють вінтажний настрій і гарно пасують до коричневих туфель.

Не бійтеся грати з контрастами — коли шкарпетки відрізняються за кольором від взуття, образ стає свіжішим і сучаснішим.

Оригінальне поєднання взуття зі шкарпетками. Фото: Freepik

Сьогодні шкарпетки вдалий мають із будь-якими підборами: слінгбеками, човниками, босоніжками чи туфлями з ремінцем. Цей прийом має давню історію: ще у 90-х Versace та Prada робили акцент на шкарпетках у своїх колекціях.

І зараз він знову повертається, але вже у більш легкому, повсякденному варіанті. Тонкий натяк на недбалість, гра з кольором та довжиною — і образ одразу оживає.

Босоніжки з носками. Фото: Freepik

Навесні такий модний прийом — справжня знахідка. Додає свіжості старим речам, не потребує значних витрат і точно привертає увагу.

Раніше ми писали про те, на які речі звернути увагу навесні, оскільки вони можуть змінити повністю ваш стиль.

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