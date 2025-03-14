Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Тренд этой весны — носки с туфлями на каблуках arrow

Тренд этой весны — носки с туфлями на каблуках

14 марта 2025 11:13
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самая модная комбинация весны-2025 - носки и туфли на каблуках
Туфли на каблуках. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В последнее время носить носки с каблуками стало не диковинкой, а настоящим модным акцентом. То, что когда-то напоминало образ девушки из кино или школьную форму, сегодня выглядит стильно, уместно и современно. Забудьте о стереотипах — теперь это тренд, который легко вписать даже в ежедневный гардероб.

Новини.LIVE расскажет, как правильно это сделать.

Читайте также:

Этой зимой многие модницы обошлись без колготок — вместо этого делали ставку на носки. И не просто для тепла, а для стиля. Они прекрасно сочетаются и с весенней одеждой, добавляя образу интересных деталей. И главное — это доступно. Не обязательно тратить большие суммы на модные аксессуары, когда тренд можно подхватить за считанные гривны.

Тренд на носки под обувь

Для того чтобы образ действительно выглядел стильно, важно правильно выбрать носки. Стоит обратить внимание на:

  • качество материала — ткань должна выглядеть опрятно;
  • длину — модные модели закрывают щиколотку, их можно немного приспустить или легко завернуть;
  • цвет — темно-графитовый выглядит элегантнее классического черного, а белые кружевные носки создают винтажное настроение и хорошо сочетаются с коричневыми туфлями.

Не бойтесь играть с контрастами — когда носки отличаются по цвету от обуви, образ становится свежее и современнее.

Шкарпетки можуть додати родзинки образу
Оригинальное сочетание обуви с носками. Фото: Freepik

Сегодня носки удачно сочетаются с любыми каблуками: слингбэками, лодочками, босоножками или туфлями с ремешком. Этот прием имеет давнюю историю: еще в 90-х Versace и Prada делали акцент на носках в своих коллекциях.

И сейчас он снова возвращается, но уже в более легком, повседневном варианте. Тонкий намек на небрежность, игра с цветом и длиной — и образ сразу оживает.

Найтрендовіше поєднання, що можна зустріти навесні
Босоножки с носками. Фото: Freepik

Весной такой модный прием — настоящая находка. Добавляет свежести старым вещам, не требует значительных затрат и точно привлекает внимание.

Ранее мы писали о том, на какие вещи обратить внимание весной, поскольку они могут изменить полностью ваш стиль.

Также мы сообщали, какая остроносая обувь приобретает популярность в этом сезоне.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Реклама
Реклама
Реклама