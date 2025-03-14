Самая модная комбинация весны-2025 - носки и туфли на каблуках

Туфли на каблуках. Фото: Freepik

В последнее время носить носки с каблуками стало не диковинкой, а настоящим модным акцентом. То, что когда-то напоминало образ девушки из кино или школьную форму, сегодня выглядит стильно, уместно и современно. Забудьте о стереотипах — теперь это тренд, который легко вписать даже в ежедневный гардероб.

Новини.LIVE расскажет, как правильно это сделать.

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Этой зимой многие модницы обошлись без колготок — вместо этого делали ставку на носки. И не просто для тепла, а для стиля. Они прекрасно сочетаются и с весенней одеждой, добавляя образу интересных деталей. И главное — это доступно. Не обязательно тратить большие суммы на модные аксессуары, когда тренд можно подхватить за считанные гривны.

Тренд на носки под обувь

Для того чтобы образ действительно выглядел стильно, важно правильно выбрать носки. Стоит обратить внимание на:

качество материала — ткань должна выглядеть опрятно;

— ткань должна выглядеть опрятно; длину — модные модели закрывают щиколотку, их можно немного приспустить или легко завернуть;

— модные модели закрывают щиколотку, их можно немного приспустить или легко завернуть; цвет — темно-графитовый выглядит элегантнее классического черного, а белые кружевные носки создают винтажное настроение и хорошо сочетаются с коричневыми туфлями.

Не бойтесь играть с контрастами — когда носки отличаются по цвету от обуви, образ становится свежее и современнее.

Оригинальное сочетание обуви с носками. Фото: Freepik

Сегодня носки удачно сочетаются с любыми каблуками: слингбэками, лодочками, босоножками или туфлями с ремешком. Этот прием имеет давнюю историю: еще в 90-х Versace и Prada делали акцент на носках в своих коллекциях.

И сейчас он снова возвращается, но уже в более легком, повседневном варианте. Тонкий намек на небрежность, игра с цветом и длиной — и образ сразу оживает.

Босоножки с носками. Фото: Freepik

Весной такой модный прием — настоящая находка. Добавляет свежести старым вещам, не требует значительных затрат и точно привлекает внимание.

Ранее мы писали о том, на какие вещи обратить внимание весной, поскольку они могут изменить полностью ваш стиль.

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