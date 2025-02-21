Взуття з гострим носком — тренд, який варто спробувати

Яскраві туфлі. Фото: Freepik

Останні сезони гостроносі моделі взуття впевнено завойовують серця модниць. І якщо раніше вони здавалися дещо екстравагантними, то зараз — це справжній мастхев гардероба. У 2025 році гострий носок — це вже не просто тренд, а символ витонченого смаку та стилю. Адже саме такі моделі роблять навіть найпростіший образ виразним і модним.

Про це пише Vogue.

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Балетки

Балетки з гострим носком — це ідеальне поєднання жіночності та зручності. Вони мають легкий, витончений вигляд та додають образу делікатності. У цьому сезоні особливо актуальні варіанти з бантами та ремінцем Mary Jane. Носіть їх з джинсами, широкими штанами або навіть строгими костюмами — результат завжди буде стильним.

Schutz. Фото: Vogue

Човники

Якщо хочеться додати образу елегантності, гостроносі човники — те, що треба. Вони мають чудовий вигляд із вузькими джинсами, класичними штанами та спідницями-олівцями. А якщо обрати модель на шпильці або kitten heels, можна ще й візуально витягнути силует, зробивши ноги стрункішими.

Retrofete. Фото: Vogue

Чоботи

Високі чоботи з гострим носком — це любов з першого погляду. Вони чудово підходять для холодного сезону та легко поєднуються з вузькими джинсами, мідіспідницями чи сукнями. До того ж в умовах мінливої погоди — це практичний і стильний вибір.

Toteme. Фото: Vogue

Ботильйони

Якщо у вашому гардеробі ще немає гостроносих ботильйонів, саме час це виправити. Вони легко вписуються в будь-який образ — від повсякденного до вечірнього. А моделі на мініпідборах додають нотку вишуканості та роблять кожен крок граційним.

The Row. Фото: Vogue

Ковбойки

Ці чоботи давно вийшли за межі вестернів і стали улюбленцями street style. Особливо популярні варіанти з довгим гострим носком, які роблять будь-який образ більш цікавим. Чорні ковбойки — універсальний варіант, а моделі з вишивкою чи незвичайними деталями стануть головним акцентом вашого аутфіту.

Off-White c/o Virgil Abloh. Фото: Vogue

Гостроносі моделі — це не просто тренд, а стильний вибір на всі випадки життя. Якщо хочеться додати образам характеру та впевненості, варто хоча б раз спробувати. Можливо, після цього інше взуття здаватиметься надто звичайним.

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