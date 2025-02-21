Обувь с острым носком - тренд, который стоит попробовать

Яркие туфли. Фото: Freepik

Последние сезоны остроносые модели обуви уверенно завоевывают сердца модниц. И если раньше они казались несколько экстравагантными, то сейчас — это настоящий мастхэв гардероба. В 2025 году острый носок — это уже не просто тренд, а символ утонченного вкуса и стиля. Ведь именно такие модели делают даже самый простой образ выразительным и модным.

Об этом пишет Vogue.

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Балетки

Балетки с острым носком — это идеальное сочетание женственности и удобства. Они выглядят легкими, изящными и добавляют образу деликатности. В этом сезоне особенно актуальны варианты с бантами и ремешком Mary Jane. Носите их с джинсами, широкими брюками или даже строгими костюмами — результат всегда будет стильным.

Schutz. Фото: Vogue

Лодочки

Если хочется добавить образу элегантности, остроносые лодочки — то, что надо. Они отлично смотрятся с узкими джинсами, классическими брюками и юбками-карандашами. А если выбрать модель на шпильке или kitten heels, можно еще и визуально вытянуть силуэт, сделав ноги стройнее.

Retrofete. Фото: Vogue

Сапоги

Высокие сапоги с острым носком — это любовь с первого взгляда. Они отлично подходят для холодного сезона и легко сочетаются с узкими джинсами, миди-юбками или платьями. К тому же в условиях переменчивой погоды — это практичный и стильный выбор.

Toteme. Фото: Vogue

Ботильоны

Если в вашем гардеробе еще нет остроносых ботильонов, самое время это исправить. Они легко вписываются в любой образ — от повседневного до вечернего. А модели на мини-каблуках добавляют нотку изысканности и делают каждый шаг грациозным.

The Row. Фото: Vogue

Ковбойки

Эти сапоги давно вышли за пределы вестернов и стали любимцами street style. Особенно популярны варианты с длинным острым носком, которые делают любой образ более интересным. Черные ковбойк — универсальный вариант, а модели с вышивкой или необычными деталями станут главным акцентом вашего аутфита.

Off-White c/o Virgil Abloh Фото: Vogue

Остроносые модели — это не просто тренд, а стильный выбор на все случаи жизни. Если хочется добавить образам характера и уверенности, стоит хотя бы раз попробовать. Возможно, после этого другая обувь будет казаться слишком обычной.

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