Трендовые модели украинской обуви, которые подойдут любому образу

Обувь. Фото: Freepik

Обновлять весенне-летний гардероб всегда приятно, особенно когда речь идет об обуви. В этом сезоне украинские бренды подготовили действительно интересные варианты — от удобных кроссовок до романтичных балеток.

В Vogue собрали все самое актуальное, что точно стоит примерить уже сейчас.

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Мюли с цветами и балетки для нежных образов

Этой весной легкость и романтика — в моде. Минималистичные мюли, украшенные объемными цветками, выглядят очень изящно — будто настоящая весна на ногах. А если хочется чего-то еще более нежного — стоит посмотреть на балетки с кружевом и атласной лентой. У Hvoya именно такие — эстетика balletcore, которая так подходит к легким платьям и юбкам.

Hvoya. Фото: Vogue

Обувь красного цвета

Обувь сочного красного цвета стала настоящим хитом. Eternity Shoes предлагают туфли с Т-образными ремешками и вырезом в виде сердца — очень романтично и одновременно ярко. Похожее настроение — у слингбэков от AMG Shoes с прозрачными деталями и сердечным декором. Они точно не останутся незамеченными.

Eternity Shoes. Фото: Vogue

Анималистика — смело, но стильно

Любите акценты? Попробуйте что-то с хищным принтом. Сабо с леопардовым узором у Artell Shoes выглядят дерзко, но очень трендово. А Emmelie Delage сделали кроссовки в стиле зебры — отличное сочетание с базовыми вещами. Если такие варианты кажутся слишком смелыми, всегда можно выбрать атласные мюли с цветами от Lookie Atelier — тоже модно, но более деликатно.

Artell Shoes. Фото: Vogue

Baby Blue

Один из самых трендовых оттенков сезона — мягкий голубой. Он освежает образ и отлично сочетается с классическими цветами — бежевым, черным, коричневым и даже глубоким бордовым.

Kachorovska. Фото: Vogue

У Kachorovska представлены изящные туфли с ремешками в этом цвете, а у Te Shoes — элегантные замшевые оксфорды, которые подойдут как к деловым образам, так и к casual-лукам.

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