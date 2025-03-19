Взуття, яке розкуплять до кінця весни-2025 — модні варіанти

Дівчина в стильному взутті. Фото: Freepik

З потеплінням хочеться не лише змінити куртку на легкий жакет, а й дістати щось новеньке для ніг. Цього сезону взуття — це не просто доповнення до образу, а його головна "фішка". У моді те, що поєднує стиль, зручність і пасує до всього — від джинсів до сукні.

У Who What Wear зібрали найпопулярніші моделі, які вже заполонили стрічки соцмереж і активно розкуповуються модницями.

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Шанс, що це взуття надовго залишиться в магазинах — мінімальний.

Сітчасті в’єтнамки

Неймовірно легкі, майже невагомі — ніби нічого не відчуваєш на ногах. Вони мають простий, але стильний вигляд. Ідеальні на теплу погоду, підійдуть і для прогулянки містом, і для відпочинку біля води.

В’єтнамки. Фото з Instagram

Замшеві кросівки в коричневих тонах

Натуральні кольори, м’який матеріал — те, що треба для весни. Їх обожнюють за універсальність: мають класний вигляд і з джинсами, і зі спідницею. Ще й додають образу ретро-нотку.

Замшеві коричневі кросівки. Фото з Instagram

Туфлі на маленьких підборах (kitten heel)

Хто сказав, що каблук має бути високим? Ці туфлі — зручні, елегантні і водночас стильні. Вони легко вписуються і в офісний образ, і в вечірній вихід.

Туфлі на маленьких підборах. Фото з Instagram

Шльопанці

Прості, мінімалістичні, але дуже модні. Вони чудово доповнюють легкий весняний образ і не "перетягують" на себе всю увагу — саме те, що треба для базового гардероба.

Шльопанці. Фото з Instagram

Мері Джейн

Ця модель повернулася з минулого і знову у фаворитах. Ремінець на підйомі, витончений носик — ніжно й вишукано. Добре пасують до суконь і костюмів.

Взуття у стилі Мері Джейн. Фото з Instagram

Лофери

Класика, яка не виходить з моди. На пласкій підошві або з легким підбором — вибирайте, що зручніше. Їх можна носити хоч щодня, бо вони пасують буквально до всього.

Коричневі лофери. Фото з Instagram

Чобітки на низькому каблуці (kitten heel)

Весна — це ще не літо, тому легкі чоботи ще точно знадобляться. А якщо вони ще й стильні — тим більше.

Чобітки на низькому каблуці. Фото з Instagram

Мають витончений вигляд, ідеально для перехідного сезону.

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