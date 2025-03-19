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Обувные хиты весны-2025 — что раскупят до конца сезона

19 марта 2025 18:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Обувь, которую раскупят до конца весны-2025 — модные варианты
Девушка в стильной обуви. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

С потеплением хочется не только сменить куртку на легкий жакет, но и достать что-то новенькое для ног. В этом сезоне обувь — это не просто дополнение к образу, а его главная "фишка". В моде то, что сочетает стиль, удобство и подходит ко всему — от джинсов до платья.

В Who What Wear собрали самые популярные модели, которые уже заполонили ленты соцсетей и активно раскупаются модницами.

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Шанс, что эта обувь надолго останется в магазинах — минимальный.

Сетчатые вьетнамки

Невероятно легкие, почти невесомые — будто ничего не чувствуешь на ногах. Они имеют простой, но стильный вид. Идеальны на теплую погоду, подойдут и для прогулки по городу, и для отдыха у воды.

В теплу пору року без в'єтнамок не обійтись
Вьетнамки. Фото из Instagram

Замшевые кроссовки в коричневых тонах

Натуральные цвета, мягкий материал — то, что нужно для весны. Их обожают за универсальность: классно смотрятся и с джинсами, и с юбкой. Еще и добавляют образу ретро-нотку.

Замшеві кросівки в тренді цього року
Замшевые коричневые кроссовки. Фото из Instagram

Туфли на маленьком каблуке (kitten heel)

Кто сказал, что каблук должен быть высоким? Эти туфли — удобные, элегантные и одновременно стильные. Они легко вписываются и в офисный образ, и в вечерний выход.

Туфлі на маленьких підборах мають дуже витончений вигляд
Туфли на маленьком каблуке. Фото из Instagram

Шлепанцы

Простые, минималистичные, но очень модные. Они отлично дополняют легкий весенний образ и не "перетягивают" на себя все внимание — именно то, что нужно для базового гардероба.

Шльопанці дуже модні цього сезону
Шлепанцы. Фото из Instagram

Мэри Джейн

Эта модель вернулась из прошлого и снова в фаворитах. Ремешок на подъеме, изящный носик — нежно и изысканно. Хорошо подходят к платьям и костюмам.

Ця модель взуття з минулого знову на піку популярності
Обувь в стиле Мэри Джейн. Фото из Instagram

Лоферы

Классика, которая не выходит из моды. На плоской подошве или с легким каблуком — выбирайте, что удобнее. Их можно носить хоть каждый день, потому что они подходят буквально ко всему.

Лофери можна носити хоч щодня
Коричневые лоферы. Фото из Instagram

Сапожки на низком каблуке (kitten heel)

Весна — это еще не лето, поэтому легкие сапоги еще точно пригодятся. А если они еще и стильные — тем более.

Наймодніші чоботи цієї весни
Сапожки на низком каблуке. Фото из Instagram

Выглядят изящно, идеально для переходного сезона.

Ранее мы писали о том, какую трендовую обувь этой весной носит Кейт Мосс.

Также мы сообщали, что зеленая обувь стала главным трендом сезона.

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