Обувь, которую раскупят до конца весны-2025 — модные варианты

Обувные хиты весны-2025 — что раскупят до конца сезона
С потеплением хочется не только сменить куртку на легкий жакет, но и достать что-то новенькое для ног. В этом сезоне обувь — это не просто дополнение к образу, а его главная "фишка". В моде то, что сочетает стиль, удобство и подходит ко всему — от джинсов до платья.
В Who What Wear собрали самые популярные модели, которые уже заполонили ленты соцсетей и активно раскупаются модницами.
Какие модели обуви будут очень популярными весной-2025
Шанс, что эта обувь надолго останется в магазинах — минимальный.
Сетчатые вьетнамки
Невероятно легкие, почти невесомые — будто ничего не чувствуешь на ногах. Они имеют простой, но стильный вид. Идеальны на теплую погоду, подойдут и для прогулки по городу, и для отдыха у воды.
Замшевые кроссовки в коричневых тонах
Натуральные цвета, мягкий материал — то, что нужно для весны. Их обожают за универсальность: классно смотрятся и с джинсами, и с юбкой. Еще и добавляют образу ретро-нотку.
Туфли на маленьком каблуке (kitten heel)
Кто сказал, что каблук должен быть высоким? Эти туфли — удобные, элегантные и одновременно стильные. Они легко вписываются и в офисный образ, и в вечерний выход.
Шлепанцы
Простые, минималистичные, но очень модные. Они отлично дополняют легкий весенний образ и не "перетягивают" на себя все внимание — именно то, что нужно для базового гардероба.
Мэри Джейн
Эта модель вернулась из прошлого и снова в фаворитах. Ремешок на подъеме, изящный носик — нежно и изысканно. Хорошо подходят к платьям и костюмам.
Лоферы
Классика, которая не выходит из моды. На плоской подошве или с легким каблуком — выбирайте, что удобнее. Их можно носить хоть каждый день, потому что они подходят буквально ко всему.
Сапожки на низком каблуке (kitten heel)
Весна — это еще не лето, поэтому легкие сапоги еще точно пригодятся. А если они еще и стильные — тем более.
Выглядят изящно, идеально для переходного сезона.
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