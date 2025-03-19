Обувь, которую раскупят до конца весны-2025 — модные варианты

Девушка в стильной обуви. Фото: Freepik

С потеплением хочется не только сменить куртку на легкий жакет, но и достать что-то новенькое для ног. В этом сезоне обувь — это не просто дополнение к образу, а его главная "фишка". В моде то, что сочетает стиль, удобство и подходит ко всему — от джинсов до платья.

В Who What Wear собрали самые популярные модели, которые уже заполонили ленты соцсетей и активно раскупаются модницами.

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Шанс, что эта обувь надолго останется в магазинах — минимальный.

Сетчатые вьетнамки

Невероятно легкие, почти невесомые — будто ничего не чувствуешь на ногах. Они имеют простой, но стильный вид. Идеальны на теплую погоду, подойдут и для прогулки по городу, и для отдыха у воды.

Вьетнамки. Фото из Instagram

Замшевые кроссовки в коричневых тонах

Натуральные цвета, мягкий материал — то, что нужно для весны. Их обожают за универсальность: классно смотрятся и с джинсами, и с юбкой. Еще и добавляют образу ретро-нотку.

Замшевые коричневые кроссовки. Фото из Instagram

Туфли на маленьком каблуке (kitten heel)

Кто сказал, что каблук должен быть высоким? Эти туфли — удобные, элегантные и одновременно стильные. Они легко вписываются и в офисный образ, и в вечерний выход.

Туфли на маленьком каблуке. Фото из Instagram

Шлепанцы

Простые, минималистичные, но очень модные. Они отлично дополняют легкий весенний образ и не "перетягивают" на себя все внимание — именно то, что нужно для базового гардероба.

Шлепанцы. Фото из Instagram

Мэри Джейн

Эта модель вернулась из прошлого и снова в фаворитах. Ремешок на подъеме, изящный носик — нежно и изысканно. Хорошо подходят к платьям и костюмам.

Обувь в стиле Мэри Джейн. Фото из Instagram

Лоферы

Классика, которая не выходит из моды. На плоской подошве или с легким каблуком — выбирайте, что удобнее. Их можно носить хоть каждый день, потому что они подходят буквально ко всему.

Коричневые лоферы. Фото из Instagram

Сапожки на низком каблуке (kitten heel)

Весна — это еще не лето, поэтому легкие сапоги еще точно пригодятся. А если они еще и стильные — тем более.

Сапожки на низком каблуке. Фото из Instagram

Выглядят изящно, идеально для переходного сезона.

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