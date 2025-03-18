Як носити наймодніше весняне взуття 2025 — Кейт Мосс в тренді

Кейт Мосс. Фото: скриншот відео

Британська супермодель і актриса Кейт Мосс знову у грі — і, здається, вкотре диктує, що модно цієї весни. Для виходу на Тижні моди в Парижі вона обрала стиль, який давно став її візитівкою: вузькі джинси, шкіряна куртка і, що найцікавіше, мюлі на платформі. В її образі знову зчитуються нотки бохо — того самого легкого, розслабленого стилю, що поєднує в собі свободу, недбалу елегантність і трохи рок-н-ролу.

Про це пише Vogue.

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Відзначимо, що бохо знову на піку популярності. Але тепер він має новий вигляд: без бахроми, без важких ременів і зайвої театральності. Натомість — природні матеріали, простий крій, спокійні відтінки. Головним акцентом стали зручні пари взуття — з дерев’яною підошвою, на платформі, у стилі ретро. Це вже не просто тренд, а справжній must-have сезону.

Образ від Кейти Мосс. Фото: Vogue

Ще торік модниці звернули увагу на босоніжки Maxime із колекції Chloé. Їх дизайн одразу припав до душі всім, хто цінує стиль і комфорт. Цього року мюлі та клогі знову заполонили стрітстайл-хроніки. Вони чудово поєднуються з джинсами, спідницями чи сукнями в стилі мінімалізм — і додають кожному образу трохи характеру.

Frame. Фото: Vogue

А для тих, хто не хоче ходити на високих підборах, є приємні варіанти. Наприклад, зручні мюлі Isabel Marant на дерев’яній підошві або навіть гумові клоги, які полюбляє носити Меган Маркл. Головне — знайти свою пару. І повірте, вона точно знайдеться.

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