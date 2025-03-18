Шкіряна куртка, яка вийшла з моди — одна деталь вирішує все

Дівчина у шкіряній куртці. Фото: Freepik

Буває таке: дивишся на куртку — ну просто краса. Колір ідеальний, фасон ніби щойно з модного показу, ще й сидить добре. Але варто лише придивитись — і о, капюшон. І вся стильність моментально зникає.

Новини.LIVE пояснить, чому так.

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Так, звучить дивно, бо ми звикли, що капюшон — це зручно, практично, а іноді й красиво. Але не цього разу. У сезоні 2025 мода каже чітко: шкіряний верхній одяг — без капюшонів. Це правило стосується не лише косух, а й довгих шкіряних пальт і плащів.

Навіть найкращий матеріал чи ідеальний колір не врятують річ, якщо зверху стирчить той самий непотрібний капюшон. Він просто додає образу важкості, спотворює силует і має такий вигляд, ніби куртка з минулого десятиліття.

Шкіряна куртка з капюшоном. Фото з Instagram

Цієї весни в моді шкіряні куртки з чіткою геометрією:

широкі плечі;

вільна посадка;

трохи грубий, майже чоловічий крій — саме те, що зараз у тренді.

Оверсайз зараз не означає "велике і мішкувате", мова про баланс — куртка має мати структурований вигляд, підкреслювати впевненість, а не створювати ефект спортивного худі.

Стильний образ. Фото з Instagram

Чому капюшон так псує вигляд

Бо він додає образу випадковості. Наче хтось узяв і приробив його просто "щоб було". У той час як модна куртка повинна мати зібраний, чистий і трохи строгий вигляд. До того ж капюшон часто тягне за собою інші сумнівні елементи — дивну блискавку, неправильну підкладку або занадто тонку шкіру.

І ще один момент: продавці можуть говорити що завгодно. "Це з нової колекції", "Така модель популярна в Європі", "Буде актуальна ще кілька сезонів". Але реальність інша: у світі моди дрібниці важать дуже багато. І якщо капюшон — це вже минуле, значить, така куртка швидко втратить свою привабливість.

Як вибрати модну шкіряну куртку

Без зайвих деталей — нічого, що відволікає. Мінімалізм у фурнітурі — акуратні блискавки, кнопки, без масивних пряжок. Якісна шкіра — матова або з легким блиском, але не лакована. Силует — вільний, прямий або трохи oversize, з чіткою лінією плечей.

Тож наступного разу, коли стоїте в магазині і тримаєте в руках симпатичну шкіряну куртку — гляньте ще раз. Якщо є капюшон — сміливо кладіть її назад на вішак. Мода — в деталях. І вміння їх бачити — ваш головний стильовий козир.

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