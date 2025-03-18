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Кожаная куртка, которая потеряла свой модный статус в 2025 году

18 марта 2025 11:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Кожаная куртка, которая вышла из моды — одна деталь решает все
Девушка в кожаной куртке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Бывает такое: смотришь на куртку — ну просто красота. Цвет идеальный, фасон будто только что с модного показа, еще и сидит хорошо. Но стоит только присмотреться — и о, капюшон. И вся стильность моментально исчезает.

Новини.LIVE объяснит, почему так.

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Да, звучит странно, потому что мы привыкли, что капюшон — это удобно, практично, а иногда и красиво. Но не в этот раз. В сезоне 2025 мода говорит четко: кожаная верхняя одежда — без капюшонов. Это правило касается не только косух, но и длинных кожаных пальто и плащей.

Даже лучший материал или идеальный цвет не спасут вещь, если сверху торчит тот самый ненужный капюшон. Он просто добавляет образу тяжести, искажает силуэт и выглядит так, будто куртка из прошлого десятилетия.

Шкіряна куртка з капюшоном опинилась в антитрендах
Кожаная куртка с капюшоном. Фото из Instagram

Этой весной в моде кожаные куртки с четкой геометрией:

  • широкие плечи;
  • свободная посадка;
  • немного грубый, почти мужской крой — именно то, что сейчас в тренде.

Оверсайз сейчас не означает "большое и мешковатое", речь о балансе — куртка должна выглядеть структурированной, подчеркивать уверенность, а не создавать эффект спортивного худи.

Шкіряні куртки в стилі оверсайз нині в тренді
Стильный образ. Фото из Instagram

Почему капюшон так портит вид

Потому что он добавляет образу случайности. Как будто кто-то взял и приделал его просто "чтобы было". В то время как модная куртка должна выглядеть собранно, чисто и немного строго. К тому же капюшон часто тянет за собой другие сомнительные элементы — странную молнию, неправильную подкладку или слишком тонкую кожу.

И еще один момент: продавцы могут говорить что угодно: "Это из новой коллекции", "Такая модель популярна в Европе", "Будет актуальна еще несколько сезонов". Но реальность другая: в мире моды мелочи весят очень много. И если капюшон — это уже прошлое, значит, такая куртка быстро потеряет свою привлекательность.

Как выбрать модную кожаную куртку

  1. Без лишних деталей — ничего отвлекающего.
  2. Минимализм в фурнитуре — аккуратные молнии, кнопки, без массивных пряжек.
  3. Качественная кожа — матовая или с легким блеском, но не лакированная.
  4. Силуэт — свободный, прямой или немного oversize, с четкой линией плеч.

Так что в следующий раз, когда стоите в магазине и держите в руках симпатичную кожаную куртку — взгляните еще раз. Если есть капюшон — смело кладите ее обратно на вешалку. Мода — в деталях. И умение их видеть — ваш главный стилевой козырь.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан рассказал, какие модели верхней одежды стоит носить этой весной.

Также мы сообщали, какие базовые вещи понадобятся каждой этой весной.

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