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Тренди міняються — яка куртка більше не в моді цієї весни

13 березня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Куртка, яку вже ніхто не носить у 2025 — антитренд-2025
Дівчина в куртці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна вже настала, а це значить — час освіжити свій гардероб. Якщо чесно, ідеально було б зробити це ще у лютому, але нічого страшного – ще є час, бо куртки можливо стануть у пригоді протягом найближчих кількох тижнів. 

Новини.LIVE розповість, який фасон куртки втратив актуальність цієї весни.

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Куртка, яка вже не в тренді

Хочемо звернути увагу на одну куртку, яку, ймовірно, має кожна друга. Її багато хто носить, магазини досі активно її продають, бо вона дійсно зручна й практична. Але є одне "але": модний статус вона втратила.

Зараз багато хто подумки вже відкриває шафу і згадує, що там висить. Якщо у вас є куртка з тонкою стьожкою — у вигляді дрібних горизонтальних смужок — то ось вона. Саме про неї мова.

Стьобана куртка опинилась в антитрендах
Стьобана куртка в смужку. Фото з Instagram

Цю модель часто називають "гусеницею" — через вузькі ряди простьобки. І хоча сама ідея стьобаних курток залишається у тренді, формат з дрібними смужками вже давно не в тренді. Навесні 2025 року такі куртки мають банальний та трохи застарілий вигляд.

Що зараз у моді

Стьобаний верхній одяг все ще актуальний — просто трохи в іншому вигляді. Широкі простьобані смуги — ось на що звернути увагу. Ще крутіше — куртки з ромбоподібною стьожкою. Головне правило: шви повинні бути більшими, з чіткою геометрією, а не маленькі та дрібні.

Геометрія в одязі має велике значення цього сезону
Модна куртка. Фото з Instagram

Отже, якщо хочете мати актуальний вигляд — звертайте увагу на куртки з великими ромбами або широкими стьобаними лініями. А ту стару "гусеницю" залиште для прогулянки з собакою або дачі. Бо стиль — це не лише про зручність, а й про те, як ви себе відчуваєте у речах.

Раніше ми писали про те, що цієї весни популярна стьобана куртка з квітами. 

Також ми повідомляли, який фасон шкіряної куртки в тренді цього року.

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