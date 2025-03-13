Куртка, яку вже ніхто не носить у 2025 — антитренд-2025

Дівчина в куртці. Фото: Freepik

Весна вже настала, а це значить — час освіжити свій гардероб. Якщо чесно, ідеально було б зробити це ще у лютому, але нічого страшного – ще є час, бо куртки можливо стануть у пригоді протягом найближчих кількох тижнів.

Новини.LIVE розповість, який фасон куртки втратив актуальність цієї весни.

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Куртка, яка вже не в тренді

Хочемо звернути увагу на одну куртку, яку, ймовірно, має кожна друга. Її багато хто носить, магазини досі активно її продають, бо вона дійсно зручна й практична. Але є одне "але": модний статус вона втратила.

Зараз багато хто подумки вже відкриває шафу і згадує, що там висить. Якщо у вас є куртка з тонкою стьожкою — у вигляді дрібних горизонтальних смужок — то ось вона. Саме про неї мова.

Стьобана куртка в смужку. Фото з Instagram

Цю модель часто називають "гусеницею" — через вузькі ряди простьобки. І хоча сама ідея стьобаних курток залишається у тренді, формат з дрібними смужками вже давно не в тренді. Навесні 2025 року такі куртки мають банальний та трохи застарілий вигляд.

Що зараз у моді

Стьобаний верхній одяг все ще актуальний — просто трохи в іншому вигляді. Широкі простьобані смуги — ось на що звернути увагу. Ще крутіше — куртки з ромбоподібною стьожкою. Головне правило: шви повинні бути більшими, з чіткою геометрією, а не маленькі та дрібні.

Модна куртка. Фото з Instagram

Отже, якщо хочете мати актуальний вигляд — звертайте увагу на куртки з великими ромбами або широкими стьобаними лініями. А ту стару "гусеницю" залиште для прогулянки з собакою або дачі. Бо стиль — це не лише про зручність, а й про те, як ви себе відчуваєте у речах.

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