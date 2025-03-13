Куртка, которую уже никто не носит в 2025 — антитренд-2025

Девушка в куртке. Фото: Freepik

Весна уже наступила, а это значит — время освежить свой гардероб. Если честно, идеально было бы сделать это еще в феврале, но ничего страшного — еще есть время, потому что куртки возможно пригодятся в течение ближайших нескольких недель.

Новини.LIVE расскажет, какой фасон куртки потерял актуальность этой весной.

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Куртка, которая уже не в тренде

Хотим обратить внимание на одну куртку, которую, вероятно, имеет каждая вторая. Ее многие носят, магазины до сих пор активно ее продают, потому что она действительно удобная и практичная. Но есть одно "но": модный статус она потеряла.

Сейчас многие мысленно уже открывают шкаф и вспоминают, что там висит. Если у вас есть куртка с тонкой стежкой — в виде мелких горизонтальных полосок — то вот она. Именно о ней речь.

Стеганая куртка в полоску. Фото из Instagram

Эту модель часто называют "гусеницей" — из-за узких рядов простежки. И хотя сама идея стеганых курток остается в тренде, формат с мелкими полосками уже давно не в тренде. Весной 2025 года такие куртки выглядят банально и немного устаревшими.

Что сейчас в моде

Стеганая верхняя одежда все еще актуальна — просто немного в другом виде. Широкие простеганные полосы — вот на что обратить внимание. Еще круче — куртки с ромбовидной стежкой. Главное правило: швы должны быть крупнее, с четкой геометрией, а не маленькие и мелкие.

Модная куртка. Фото из Instagram

Итак, если хотите выглядеть актуально — обращайте внимание на куртки с крупными ромбами или широкими стегаными линиями. А ту старую "гусеницу" оставьте для прогулки с собакой или дачи. Потому что стиль — это не только об удобстве, но и о том, как вы себя чувствуете в вещах.

Ранее мы писали о том, что этой весной популярна стеганая куртка с цветами.

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