Трендовий верхній одяг весни-2025 — моделі, які всі носитимуть

Дівчина в стильному тренчі. Фото: Freepik

Хоч за вікном ще холодно і, здавалося б, весна не поспішає, ми все одно готуємося до моменту, коли важкі пуховики та теплі шуби можна буде сховати в шафу до наступного сезону. Час подумати про стильні альтернативи, які зроблять весняний гардероб не тільки практичним, а й модним. Який верхній одяг буде в тренді?

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Тренч — безсмертна класика

Важко знайти більш універсальну річ, ніж тренч. Понад століття тому його створили для захисту від негоди, а сьогодні він — обов’язковий елемент гардероба на весну. Класичний бежевий, пастельний, шкіряний чи навіть без рукавів — кожен знайде варіант собі до смаку. Головне, що тренч легко комбінується з будь-яким стилем — від офісного до casual.

Стильний тренч. Фото з Instagram

Шкіряна куртка — поза часом

Незалежно від зміни трендів, шкіряна куртка залишається незамінною. Вона додає образу характеру та впевненості. У цьому сезоні дизайнери пропонують багато цікавих варіантів: від класичних косух до вінтажних жакетів і подовжених оверсайз моделей. Головне — знайти ту, що підкреслить ваш стиль.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Утилітарна куртка — практичність понад усе

Тренд на комфорт триває, і утилітарні куртки — тому підтвердження. Вони вільного крою, нейтральних відтінків і з великою кількістю кишень, що робить їх ідеальними для щоденного носіння. Наймодніші варіанти цієї весни — у відтінку хакі, з напівпрозорими вставками чи вінтажні, немовби дісталися у спадок від дідуся.

Куртка. Фото з Instagram

Замша

Речі із замші мають розкішний вигляд і водночас додають образу легкості. Цієї весни в тренді коричневі жакети та куртки, моделі з бахромою в стилі бохо або вільні варіанти з великими кишенями. Така річ точно стане родзинкою гардероба.

Замшевий жакет. Фото з Instagram

Яку модель оберете для себе? Весна — ідеальний час, щоб експериментувати з образами та додавати нові стильні елементи у свій гардероб.

Раніше ми писали про те, яка модель шкіряної куртки буде на піку моди весною-2025.

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