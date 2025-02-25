Трендовая верхняя одежда весны-2025 — модели, которые будут носить все

Девушка в стильном тренче. Фото: Freepik

Хоть за окном еще холодно и, казалось бы, весна не спешит, мы все равно готовимся к моменту, когда тяжелые пуховики и теплые шубы можно будет спрятать в шкаф до следующего сезона. Время подумать о стильных альтернативах, которые сделают весенний гардероб не только практичным, но и модным. Какая верхняя одежда будет в тренде?

Новости.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Тренч — бессмертная классика

Трудно найти более универсальную вещь, чем тренч. Более века назад его создали для защиты от непогоды, а сегодня он — обязательный элемент гардероба на весну. Классический бежевый, пастельный, кожаный или даже без рукавов — каждый найдет вариант себе по вкусу. Главное, что тренч легко комбинируется с любым стилем — от офисного до casual.

Стильный тренч. Фото из Instagram

Кожаная куртка — вне времени

Независимо от смены трендов, кожаная куртка остается незаменимой. Она добавляет образу характера и уверенности. В этом сезоне дизайнеры предлагают много интересных вариантов: от классических косух до винтажных жакетов и удлиненных оверсайз моделей. Главное — найти ту, что подчеркнет ваш стиль.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

Утилитарная куртка — практичность превыше всего

Тренд на комфорт продолжается, и утилитарные куртки — тому подтверждение. Они свободного кроя, нейтральных оттенков и с большим количеством карманов, что делает их идеальными для ежедневного ношения. Самые модные варианты этой весны — в оттенке хаки, с полупрозрачными вставками или винтажные, словно доставшиеся в наследство от дедушки.

Куртка. Фото из Instagram

Замша

Вещи из замши выглядят роскошно и в то же время добавляют образу легкости. Этой весной в тренде коричневые жакеты и куртки, модели с бахромой в стиле бохо или свободные варианты с большими карманами. Такая вещь точно станет изюминкой гардероба.

Замшевый жакет. Фото из Instagram

Какую модель выберете для себя? Весна — идеальное время, чтобы экспериментировать с образами и добавлять новые стильные элементы в свой гардероб.

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