Стьобана куртка з квітковим принтом — маст-хев 2025 року

Дівчина в яскравій куртці. Фото: Freepik

Оновлення гардероба на весну 2025? Легко! Забудьте про нудні варіанти — стьобана куртка з квітковим принтом вривається в моду, щоб зробити ваші образи ніжними, стильними та трохи казковими.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Дизайнери цього року вирішили: пора додати легкості! Стьобані куртки перестали бути просто зручним верхнім одягом і стали частиною жіночних, витончених образів. Квіткові візерунки, легкі тканини та цікаві фасони — саме те, що потрібно цієї весни!

Куртка з квітковим принтом. Фото з Instagram

Чому всі говорять про стьобані куртки

Легкість та комфорт — не сковують рухи, зігрівають у перші весняні дні.

— не сковують рухи, зігрівають у перші весняні дні. Квітковий принт — додає жіночності, створює романтичний настрій.

— додає жіночності, створює романтичний настрій. Різноманіття фасонів — є моделі з поясами, асиметрією, бомбер-куртки — кожна знайде свій ідеальний варіант.

ТОП-3 актуальних моделей

Куртка з поясом — нагадує жакет, що ідеально підкреслює талію. Має більш офіційний вигляд, але не втрачає легкості.

Асиметрична куртка – тренд сезону! Незвичайний крій робить образ цікавим, додає трохи креативу.

Куртка-бомбер — стильний варіант для тих, хто любить свободу та зручність. Чудово поєднується як із джинсами, так і зі спідницями.

Коротка куртка. Фото з Instagram

Чи варто купувати

Безперечно! Якщо хочеться мати стильний вигляд, але без зайвих зусиль, стьобана куртка з квітковим принтом — ідеальний вибір. Вона поєднує красу, комфорт і трендовий вигляд. Весна буде ніжною, якщо у вашому гардеробі з’явиться така обновка.

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