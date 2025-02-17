Стьобана куртка з квітковим принтом — маст-хев 2025 року

Модний хіт весни 2025 — стьобана куртка з квітами
Оновлення гардероба на весну 2025? Легко! Забудьте про нудні варіанти — стьобана куртка з квітковим принтом вривається в моду, щоб зробити ваші образи ніжними, стильними та трохи казковими.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Весняний тренд — куртка, яка закохує з першого погляду
Дизайнери цього року вирішили: пора додати легкості! Стьобані куртки перестали бути просто зручним верхнім одягом і стали частиною жіночних, витончених образів. Квіткові візерунки, легкі тканини та цікаві фасони — саме те, що потрібно цієї весни!
Чому всі говорять про стьобані куртки
- Легкість та комфорт — не сковують рухи, зігрівають у перші весняні дні.
- Квітковий принт — додає жіночності, створює романтичний настрій.
- Різноманіття фасонів — є моделі з поясами, асиметрією, бомбер-куртки — кожна знайде свій ідеальний варіант.
ТОП-3 актуальних моделей
Куртка з поясом — нагадує жакет, що ідеально підкреслює талію. Має більш офіційний вигляд, але не втрачає легкості.
Асиметрична куртка – тренд сезону! Незвичайний крій робить образ цікавим, додає трохи креативу.
Куртка-бомбер — стильний варіант для тих, хто любить свободу та зручність. Чудово поєднується як із джинсами, так і зі спідницями.
Чи варто купувати
Безперечно! Якщо хочеться мати стильний вигляд, але без зайвих зусиль, стьобана куртка з квітковим принтом — ідеальний вибір. Вона поєднує красу, комфорт і трендовий вигляд. Весна буде ніжною, якщо у вашому гардеробі з’явиться така обновка.
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