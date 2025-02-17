Стеганая куртка с цветочным принтом — маст-хэв 2025 года

Девушка в яркой куртке. Фото: Freepik

Обновление гардероба на весну 2025? Легко! Забудьте о скучных вариантах — стеганая куртка с цветочным принтом врывается в моду, чтобы сделать ваши образы нежными, стильными и немного сказочными.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Дизайнеры в этом году решили: пора добавить легкости! Стеганые куртки перестали быть просто удобной верхней одеждой и стали частью женственных, утонченных образов. Цветочные узоры, легкие ткани и интересные фасоны — именно то, что нужно этой весной!

Куртка с цветочным принтом. Фото из Instagram

Почему все говорят о стеганых куртках

Легкость и комфорт — не сковывают движения, согревают в первые весенние дни.

— не сковывают движения, согревают в первые весенние дни. Цветочный принт — добавляет женственности, создает романтическое настроение.

— добавляет женственности, создает романтическое настроение. Многообразие фасонов — есть модели с поясами, асимметрией, бомбер-куртки — каждая найдет свой идеальный вариант.

ТОП-3 актуальных моделей

Куртка с поясом — напоминает жакет, идеально подчеркивающий талию. Имеет более официальный вид, но не теряет легкости.

Асимметричная куртка — тренд сезона! Необычный крой делает образ интересным, добавляет немного креатива.

Куртка-бомбер — стильный вариант для тех, кто любит свободу и удобство. Прекрасно сочетается как с джинсами, так и с юбками.

Короткая куртка. Фото из Instagram

Стоит ли покупать

Если хочется выглядеть стильно, но без лишних усилий, стеганая куртка с цветочным принтом — идеальный выбор. Она сочетает красоту, комфорт и трендовый вид. Весна будет нежной, если в вашем гардеробе появится такая обновка.

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