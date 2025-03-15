Який верхній одяг у тренді цієї весни — поради Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Весна — це завжди новий подих, легкість і бажання змінити щось у собі. Саме тому український дизайнер Андре Тан радить почати сезон з оновлення верхнього одягу. Бо хоч сонце вже гріє, весняна погода ще може здивувати — то вітер, то дощ.

Андре Тан розповів в Instagram, що варто купити.

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Світле пальто

Бежеві, кремові, пастельні відтінки — це справжній весняний must-have. Такі кольори освіжають образ і створюють легкий, витончений настрій. До того ж таке пальто легко поєднувати з різним одягом — і з джинсами, і з класичними речами.

Об’ємний тренч

Довгі тренчі з вільним кроєм — ідеальний варіант для весни. Вони зручні, захищають від дощу та вітру, мають стильний й елегантний вигляд. Якщо ще не маєте такого — саме час звернути увагу.

Образ з тренчем. Фото з Instagram

Замшевий піджак

Тепла ностальгія за 70-80-ми повертається у моду. Замшевий піджак — це саме той варіант, який додасть образу трохи ретро-шарму та приємного бохо-настрою. Підійде і під джинси, і під спідницю — залежно від стилю, який хочеться створити.

Шкіряний плащ

Така річ має дорогий вигляд і завжди додає характеру. Шкіряний плащ — це поєднання практичності та елегантності. Його можна вдягати і в офіс, і на прогулянку — універсальна річ на всі випадки життя.

Бомбер

Ця куртка вже давно вийшла за межі спортивного стилю. Тепер бомбери бувають з вишивками, яскравими принтами, застібками й різними тканинами — від текстилю до шкіри. У 2025 році це буде одна з найпомітніших речей у моді.

Бомбер. Фото з Instagram

Шкіряна куртка

Класика, яка не старіє. У новому сезоні варто звернути увагу на моделі з екошкіри або перероблених матеріалів — тренд на свідоме споживання лише набирає обертів. Стильні варіанти — від байкерських до оверсайз-курток.

Пальто-піджак

Це щось середнє між пальтом і жакетом. Такий верхній одяг має стильний вигляд, але водночас захищає від прохолоди. Ідеально для тих, хто цінує комфорт, але не хоче відмовлятися від елегантності.

Раніше ми писали про те, який тренч буде мати оригінальний вигляд цієї весни.

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