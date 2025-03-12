Найкращий верхній одяг весни-2025 — джинсовий тренч в тренді

Дівчина в тренчі. Фото: Freepik

Джинсовий тренч — це справжня знахідка для тих, хто хоче мати стильний вигляд, але без зайвих зусиль. Він наче зібрав усе найкраще: класичний крій тренча та невимушеність деніму. Річ, яка не просто захищає від вітру, а одразу додає образу характеру.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Нову хвилю популярності джинсовий тренч отримав цієї весни — і не просто так. Відомі бренди вже зробили ставку на нього. Наприклад, в новій кампанії Alaïa з’явилася відома супермодель Дарія Вербова в довгому денім-тренчі — вона мала неймовірно елегантний та водночас простий вигляд. А данський бренд Won Hundred теж не залишився осторонь і включив цей тренд у свою весняно-літню колекцію.

У чому ж його фішка? Та він реально підходить до всього. Хочете зробити total denim look — легко. Додайте сорочку й джинси в тон — і образ готовий. А якщо хочеться чогось стриманішого — комбінуйте з класичними чорними штанами, білими футболками чи ніжними топами. До речі, світлий джинс має більш свіжий вигляд, а темний — елегантний й трохи загадковий.

Ще один плюс — фасон. Обирайте oversize — не прогадаєте. Він має модний, комфортний і при цьому завжди актуальний вигляд. Такий тренч — це як ті улюблені джинси, що завжди рятують, коли "нічого вдягти".

Джинсовий тренч. Фото з Instagram

Цієї весни джинсовий тренч — це не просто верхній одяг. Це спосіб заявити про свій стиль, залишаючись собою.

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