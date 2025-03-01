Як вдягатися цієї весни — 5 французьких трендів 2025

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Розгадати секрет бездоганного стилю француженок — завдання не з простих. Але хто сказав, що не можна надихатися їхніми образами? Весна 2025 обіцяє бути яскравою, а французькі fashion-блогерки вже визначили свої фаворити.

В Cosmopolitan розглянули тренди, які підкорили стильних парижанок.

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Дикі акценти

Анімалістичні принти не здають позицій! Леопард, тигр чи зебра — цей стильний хаос продовжує завойовувати гардероби. Якщо вам здається, що леопард уже всюди, спробуйте поглянути на нього під новим кутом: леопардові колготи — оригінальна альтернатива кольоровим моделям, а тигрові ботильйони додадуть характеру навіть найпростішому образу.

Принтовані колготи. Фото з Instagram

Колготи Calzedonia

Колготи більше не просто елемент одягу — вони стали окремим акцентом. Яскраві, мереживні, з візерунками — французькі модниці сміливо експериментують. Чому б не спробувати й вам? Додайте у свій лук кольорові чи принтовані колготи, і образ одразу заграє новими фарбами.

Мереживні колготи в образі. Фото з Instagram

Жакет The LACE

Замість звичного тренча — шкіряний жакет! Француженки обирають його як універсальний варіант на весну. Почніть з класичного чорного, а якщо сподобається — сміливо беріть бордо, зелений чи навіть шоколадний відтінок. Він однаково крутий вигляд має і з джинсами, і з сукнею.

Жакет The LACE. Фото з Instagram

Костюм PAPAYA

Французькі модниці обожнюють тотал-луки. Чорно-бежевий? Класика! Але якщо хочеться додати фарб, обирайте вишневий чи ніжно-рожевий. Головне — не боятися експериментів, адже монохром завжди має дорогий і стильний вигляд.

Костюм PAPAYA. Фото з Instagram

Весняне взуття — туфлі Zara

Якщо ви думали, що балетки залишаються головним взуттям сезону, то ні! Їм на п’яти наступає інша класика — туфлі Mary Jane. З ремінцями чи без, на підборах чи пласкі, у яскравих кольорах або стриманих відтінках — вони точно стануть вашим маст-хевом на весну.

Туфлі Zara. Фото з Instagram

Головне — знайти ту саму ідеальну пару.

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