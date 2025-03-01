Как одеваться этой весной — 5 французских трендов 2025 года

Стильная девушка. Фото: Freepik

Разгадать секрет безупречного стиля француженок — задача не из простых. Но кто сказал, что нельзя вдохновляться их образами? Весна 2025 обещает быть яркой, а французские fashion-блогеры уже определили свои фавориты.

В Cosmopolitan рассмотрели тренды, которые покорили стильных парижанок.

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Дикие акценты

Анималистические принты не сдают позиций! Леопард, тигр или зебра — этот стильный хаос продолжает завоевывать гардеробы. Если вам кажется, что леопард уже везде, попробуйте взглянуть на него под новым углом: леопардовые колготы — оригинальная альтернатива цветным моделям, а тигровые ботильоны добавят характера даже самому простому образу.

Принтованные колготы. Фото из Instagram

Колготы Calzedonia

Колготы больше не просто элемент одежды — они стали отдельным акцентом. Яркие, кружевные, с узорами — французские модницы смело экспериментируют. Почему бы не попробовать и вам? Добавьте в свой лук цветные или принтованные колготы, и образ сразу заиграет новыми красками.

Кружевные колготы в образе. Фото из Instagram

Жакет The LACE

Вместо привычного тренча — кожаный жакет! Француженки выбирают его как универсальный вариант на весну. Начните с классического черного, а если понравится — смело берите бордо, зеленый или даже шоколадный оттенок. Он одинаково круто смотрится и с джинсами, и с платьем.

Жакет The LACE. Фото из Instagram

Костюм PAPAYA

Французские модницы обожают тотал-луки. Черно-бежевый? Классика! Но если хочется добавить красок, выбирайте вишневый или нежно-розовый. Главное — не бояться экспериментов, ведь монохром всегда выглядит дорого и стильно.

Костюм PAPAYA. Фото из Instagram

Весенняя обувь — туфли Zara

Если вы думали, что балетки остаются главной обувью сезона, то нет! Им на пятки наступает другая классика — туфли Mary Jane. С ремешками или без, на каблуке или плоские, в ярких цветах или сдержанных оттенках — они точно станут вашим маст-хэвом на весну.

Туфли Zara. Фото из Instagram

Главное — найти ту самую идеальную пару.

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