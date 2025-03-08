Речі з квітковим принтом у 2025 році — стильний вибір для весни

Блузка з квітами. Фото: Freepik

Весна ще не настала, але хто сказав, що не можна вже зараз наповнити свій гардероб її яскравими барвами? Найпростіший спосіб — додати речі з квітковим принтом! Вони миттєво роблять образи легкими, свіжими та модними.

У Vogue поділилися ідеями, як носити цей тренд стильно та впевнено.

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Квітковий верхній одяг — головний хіт

Якщо хочеться змін у гардеробі, але ще зарано відмовлятися від теплих речей, ідеальним рішенням стане верхній одяг із квітковим принтом. Пальта, куртки, плащі — усе це ще актуальне, а принт додасть настрою навіть у похмурі дні.

До того ж такий елемент легко комбінувати: поверх базового лука він має стильний та оригінальний вигляд. А ще цього сезону квіти прикрашають не лише класичні фасони, а й спортивні куртки, що робить тренд ще доступнішим.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Сукня з квітами — жіночність у чистому вигляді

Якщо шукаєте річ, яка одразу додає елегантності, то сукня з квітковим малюнком — саме те, що потрібно. Вибирайте моделі для особливих нагод: вони допоможуть створити святковий образ, який можна носити не лише навесні, а й у будь-який інший сезон.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Спідниці та штани

Фанаткам романтичних образів ідеально підійде міді- або максіспідниця з квітковим візерунком. Легка тканина, ніжний принт — і ось уже відчувається весняний настрій. Якщо хочеться більш виразного стилю, варто звернути увагу на квіткові штани: вони мають ефектний вигляд та додають індивідуальності будь-якому образу. До речі, джинси з флористичним декором ще з осені 2024-го в тренді, і ця тенденція тільки набирає обертів.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Яскраві аксесуари — акцент, що запам’ятається

Не готові змінювати весь гардероб? Ставка на аксесуари — завжди вдале рішення. Сумки, хустки, прикраси з рослинними мотивами миттєво освіжать навіть найпростіший лук.

Launchmetrics. Фото: Vogue

А ще цього сезону стильні жилети стають ідеальною альтернативою кардиганам: тепліше надворі — більше можливостей для експериментів із принтами.

Раніше ми писали про те, які речі стануть справжніми хітами цієї весни.

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