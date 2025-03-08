Вещи с цветочным принтом в 2025 году – стильный выбор для весны

Блузка с цветами. Фото: Freepik

Весна еще не наступила, но кто сказал, что нельзя уже сейчас наполнить свой гардероб ее яркими красками? Самый простой способ — добавить вещи с цветочным принтом! Они мгновенно делают образы легкими, свежими и модными.

В Vogue поделились идеями, как носить этот тренд стильно и уверенно.

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Цветочная верхняя одежда — главный хит

Если хочется перемен в гардеробе, но еще рано отказываться от теплых вещей, идеальным решением станет верхняя одежда с цветочным принтом. Пальто, куртки, плащи — все это еще актуально, а принт добавит настроения даже в пасмурные дни.

К тому же такой элемент легко комбинировать: поверх базового лука он выглядит стильно и оригинально. А еще в этом сезоне цветы украшают не только классические фасоны, но и спортивные куртки, что делает тренд еще более доступным.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Платье с цветами — женственность в чистом виде

Если ищете вещь, которая сразу добавляет элегантности, то платье с цветочным рисунком — именно то, что нужно. Выбирайте модели для особых случаев: они помогут создать праздничный образ, который можно носить не только весной, но и в любой другой сезон.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Юбки и брюки

Фанаткам романтичных образов идеально подойдет миди- или макси-юбка с цветочным узором. Легкая ткань, нежный принт — и вот уже чувствуется весеннее настроение. Если хочется более выразительного стиля, стоит обратить внимание на цветочные брюки: они выглядят эффектно и добавляют индивидуальности любому образу. Кстати, джинсы с флористическим декором еще с осени 2024-го в тренде, и эта тенденция только набирает обороты.

Launchmetrics. фото: Vogue

Яркие аксессуары — запоминающийся акцент

Не готовы менять весь гардероб? Ставка на аксессуары — всегда удачное решение. Сумки, платки, украшения с растительными мотивами мгновенно освежат даже самый простой лук.

Launchmetrics. Фото: Vogue

А еще в этом сезоне стильные жилеты становятся идеальной альтернативой кардиганам: теплее на улице — больше возможностей для экспериментов с принтами.

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