Три ретро-елементи в одязі, які підкорять весну 2025

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Мода завжди циклічна, і тренди з минулих десятиліть час від часу повертаються, набуваючи нового звучання. Весна 2025 року — це переосмислення класики: силуети, тканини та принти з минулого знову стають актуальними.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Короткі жакети та бомбери

Пригадуєте культові образи зі старих фільмів? Укорочені піджаки, бомбери та міні-кардигани, застебнуті лише на одну ґудзик, знову в моді. Проте зараз вони мають більш елегантний вигляд: строгі жакети з чіткими лініями плечей, затишні трикотажні кардигани або стильні бомбери зі заниженою лінією талії.

Як носити? Важливо зберігати баланс. Короткий верх чудово поєднується зі штанами або спідницями з високою посадкою. Широкі джинси створять невимушений міський образ, а максі-спідниця додасть елегантності та французького шику.

Бомбер. Фото з Instagram

Рукава-ліхтарики

Цей тренд пройшов довгий шлях від вікторіанських суконь до повсякденного гардероба. Об’ємні рукави надають образу вишуканості, але у 2025 році їх носять навіть із денімом та трикотажем.

Як носити? Найкраще — поєднувати з мінімалістичним низом: строгими штанами, джинсами прямого крою або лаконічними спідницями. Якщо хочеться експериментів, спробуйте створити контраст — об’ємні рукави у поєднанні зі шкіряною спідницею чи спортивними джогерами мають дуже стильний вигляд.

Блузка зі стильними рукавами. Фото з Instagram

Дрібна клітинка

Цей принт завжди залишається актуальним, але у 2025 році дизайнери роблять ставку саме на дрібну клітинку. Вона нагадує про шкільні блейзери британських коледжів, вінтажні твідові костюми та затишні жакети дев’яностих.

Піджак в клітинку. Фото з Instagram

Як носити? Універсальний варіант — клітинний жакет із класичними брюками або джинсами. Блуза у дрібну клітинку гарний має вигляд з однотонною спідницею, а тренч із таким принтом додає образу виразності та глибини.

Подібні ретро-елементи — не просто ностальгія, а стильні акценти, які допоможуть зробити гардероб цікавішим. Головне — адаптувати їх до сучасності та підбирати речі, які відображають ваш характер і стиль.

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