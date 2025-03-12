Лучшая верхняя одежда весны-2025 — джинсовый тренч в тренде

Девушка в тренче. Фото: Freepik

Джинсовый тренч — это настоящая находка для тех, кто хочет выглядеть стильно, но без лишних усилий. Он как будто собрал все лучшее: классический крой тренча и непринужденность денима. Вещь, которая не просто защищает от ветра, а сразу добавляет образу характера.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Почему джинсовый тренч стал вдруг популярным

Новую волну популярности джинсовый тренч получил этой весной — и не просто так. Известные бренды уже сделали ставку на него. Например, в новой кампании Alaïa появилась известная супермодель Дарья Вербова в длинном деним-тренче — она выглядела невероятно элегантно и в то же время просто. А датский бренд Won Hundred тоже не остался в стороне и включил этот тренд в свою весенне-летнюю коллекцию.

В чем же его фишка? Да он реально подходит ко всему. Хотите сделать total denim look — легко. Добавьте рубашку и джинсы в тон — и образ готов. А если хочется чего-то более сдержанного — комбинируйте с классическими черными брюками, белыми футболками или нежными топами. Кстати, светлый джинс выглядит более свежим, а темный — элегантным и немного загадочным.

Еще один плюс — фасон. Выбирайте oversize — не прогадаете. Он выглядит модно, комфортно и при этом всегда актуально. Такой тренч — это как те любимые джинсы, которые всегда спасают, когда "нечего надеть".

Джинсовый тренч. Фото из Instagram

Этой весной джинсовый тренч — это не просто верхняя одежда. Это способ заявить о своем стиле, оставаясь собой.

Ранее мы писали о том, каким образом цветочный принт оказался в трендах сезона.

Также мы сообщали, что француженки носят этой весной, чтобы выглядеть стильно.