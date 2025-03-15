Какая верхняя одежда в тренде этой весной — советы Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Весна — это всегда новое дыхание, легкость и желание изменить что-то в себе. Именно поэтому украинский дизайнер Андре Тан советует начать сезон с обновления верхней одежды. Потому что хоть солнце уже греет, весенняя погода еще может удивить — то ветер, то дождь.

Андре Тан рассказал в Instagram, что стоит купить.

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Светлое пальто

Бежевые, кремовые, пастельные оттенки — это настоящий весенний must-have. Такие цвета освежают образ и создают легкое, утонченное настроение. К тому же такое пальто легко сочетать с разной одеждой — и с джинсами, и с классическими вещами.

Объемный тренч

Длинные тренчи со свободным кроем — идеальный вариант для весны. Они удобны, защищают от дождя и ветра, выглядят стильно и элегантно. Если еще не имеете такого — самое время обратить внимание.

Образ с тренчем. Фото из Instagram

Замшевый пиджак из замши

Теплая ностальгия по 70-80-м возвращается в моду. Замшевый пиджак — это именно тот вариант, который придаст образу немного ретро-шарма и приятного бохо-настроения. Подойдет и под джинсы, и под юбку — в зависимости от стиля, который хочется создать.

Кожаный плащ

Такая вещь выглядит дорого и всегда добавляет характера. Кожаный плащ — это сочетание практичности и элегантности. Его можно надевать и в офис, и на прогулку — универсальная вещь на все случаи жизни.

Бомбер

Эта куртка уже давно вышла за пределы спортивного стиля. Теперь бомберы бывают с вышивками, яркими принтами, застежками и разными тканями — от текстиля до кожи. В 2025 году это будет одна из самых заметных вещей в моде.

Бомбер. Фото из Instagram

Кожаная куртка из кожи

Классика, которая не стареет. В новом сезоне стоит обратить внимание на модели из эко-кожи или переработанных материалов — тренд на сознательное потребление только набирает обороты. Стильные варианты — от байкерских до оверсайз-курток.

Пальто-пиджак

Это нечто среднее между пальто и жакетом. Такая верхняя одежда выглядит стильно, но в то же время защищает от прохлады. Идеально для тех, кто ценит комфорт, но не хочет отказываться от элегантности.

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