Головні базові речі весни-2025 — потрібні всім

Весна-2025 — базові речі, без яких не обійтися
Поки ви шукаєте натхнення серед нових трендів сезону, пропонуємо почати з бази! Але не з класичних чорних та білих речей, а з сучасного гардероба, що поєднує універсальність і трендовість.
В Cosmopolitan підготували список із семи ключових речей, які допоможуть створити стильні образи на кожен день.
Базові речі, що знадобляться цієї весни
Широкі штани яскравого кольору
Джинси — це класика, але цієї весни варто додати до свого гардероба кольорові штани палаццо. Шоколадний, бургунді чи навіть насичений синій — ці відтінки стануть вашими стильними союзниками.
Мінімалістична куртка з гострим комірцем
Така куртка вже кілька сезонів залишається актуальною. Щоб зробити образ цікавим, обирайте модель з оригінальними деталями: великими кишенями, комбінованими матеріалами або незвичним кроєм.
Замшевий жакет
Замша — абсолютний хіт весни 2025! Вона додає образу вишуканості, а яскраві відтінки ще й акцентують стиль. Жакет із кольорової замші стане чудовою альтернативою шкіряним моделям.
Бомбер
Ідеальне поєднання практичності й стилю. У цьому сезоні в моді різні варіанти: від класичних бомберів у стриманих кольорах до моделей із глянцевої чи матової шкіри.
Спідниця-олівець
Плісировані моделі поступаються місцем спідницям-олівцям. Обирайте довжину за коліно, міді чи максі й створюйте образи, що підкреслюють силу й впевненість.
Балетки Mary Jane
Цей витончений тренд повертається! Грайтесь із варіаціями: обирайте балетки на підборах або без, з ремінцями чи без, із цікавим декором або у класичних кольорах.
Джемпер-поло
Краща альтернатива звичайним лонгслівам. Він чудово вписується як у стиль preppy, так і в сучасний тенісний тренд.
Ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт і стиль в одному.
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