Головні базові речі весни-2025 — потрібні всім

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Поки ви шукаєте натхнення серед нових трендів сезону, пропонуємо почати з бази! Але не з класичних чорних та білих речей, а з сучасного гардероба, що поєднує універсальність і трендовість.

В Cosmopolitan підготували список із семи ключових речей, які допоможуть створити стильні образи на кожен день.

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Широкі штани яскравого кольору

Джинси — це класика, але цієї весни варто додати до свого гардероба кольорові штани палаццо. Шоколадний, бургунді чи навіть насичений синій — ці відтінки стануть вашими стильними союзниками.

Штани палаццо. Фото з Instagram

Мінімалістична куртка з гострим комірцем

Така куртка вже кілька сезонів залишається актуальною. Щоб зробити образ цікавим, обирайте модель з оригінальними деталями: великими кишенями, комбінованими матеріалами або незвичним кроєм.

Куртка з оригінальним комірцем. Фото з Instagram

Замшевий жакет

Замша — абсолютний хіт весни 2025! Вона додає образу вишуканості, а яскраві відтінки ще й акцентують стиль. Жакет із кольорової замші стане чудовою альтернативою шкіряним моделям.

Замшевий жакет. Фото з Instagram

Бомбер

Ідеальне поєднання практичності й стилю. У цьому сезоні в моді різні варіанти: від класичних бомберів у стриманих кольорах до моделей із глянцевої чи матової шкіри.

LILCORNER. Фото з Instagram

Спідниця-олівець

Плісировані моделі поступаються місцем спідницям-олівцям. Обирайте довжину за коліно, міді чи максі й створюйте образи, що підкреслюють силу й впевненість.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Балетки Mary Jane

Цей витончений тренд повертається! Грайтесь із варіаціями: обирайте балетки на підборах або без, з ремінцями чи без, із цікавим декором або у класичних кольорах.

Балетки Mary Jane. Фото з Instagram

Джемпер-поло

Краща альтернатива звичайним лонгслівам. Він чудово вписується як у стиль preppy, так і в сучасний тенісний тренд.

Джемпер-поло. Фото з Instagram

Ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт і стиль в одному.

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