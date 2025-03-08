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Весна-2025 — базові речі, без яких не обійтися

8 березня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні базові речі весни-2025 — потрібні всім
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Поки ви шукаєте натхнення серед нових трендів сезону, пропонуємо почати з бази! Але не з класичних чорних та білих речей, а з сучасного гардероба, що поєднує універсальність і трендовість.

В Cosmopolitan підготували список із семи ключових речей, які допоможуть створити стильні образи на кожен день.

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Широкі штани яскравого кольору

Джинси — це класика, але цієї весни варто додати до свого гардероба кольорові штани палаццо. Шоколадний, бургунді чи навіть насичений синій — ці відтінки стануть вашими стильними союзниками.

Штани палаццо можуть стати вашими союзниками в 2025
Штани палаццо. Фото з Instagram

Мінімалістична куртка з гострим комірцем

Така куртка вже кілька сезонів залишається актуальною. Щоб зробити образ цікавим, обирайте модель з оригінальними деталями: великими кишенями, комбінованими матеріалами або незвичним кроєм.

Куртка з гострим комірцем має оригінальний вигляд
Куртка з оригінальним комірцем. Фото з Instagram

Замшевий жакет

Замша — абсолютний хіт весни 2025! Вона додає образу вишуканості, а яскраві відтінки ще й акцентують стиль. Жакет із кольорової замші стане чудовою альтернативою шкіряним моделям.

Замшеві речі стали абсолютним хітом весни-2025
Замшевий жакет. Фото з Instagram

Бомбер

Ідеальне поєднання практичності й стилю. У цьому сезоні в моді різні варіанти: від класичних бомберів у стриманих кольорах до моделей із глянцевої чи матової шкіри.

Бомбер - ідеальний вибір на весну
LILCORNER. Фото з Instagram

Спідниця-олівець

Плісировані моделі поступаються місцем спідницям-олівцям. Обирайте довжину за коліно, міді чи максі й створюйте образи, що підкреслюють силу й впевненість.

Спідниця-олівець впишеться в будь-який образ
Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Балетки Mary Jane

Цей витончений тренд повертається! Грайтесь із варіаціями: обирайте балетки на підборах або без, з ремінцями чи без, із цікавим декором або у класичних кольорах.

Балетки Mary Jane - ніжний тренд цієї весни
Балетки Mary Jane. Фото з Instagram

Джемпер-поло

Краща альтернатива звичайним лонгслівам. Він чудово вписується як у стиль preppy, так і в сучасний тенісний тренд.

Джемпер-поло найкраща альтернатива лонгслівам
Джемпер-поло. Фото з Instagram

Ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт і стиль в одному.

Раніше ми писали про те, що вінтажне пальто від Prada знову стало дуже популярним.

Також ми повідомляли, які просто речі несподівано стали хітом цього сезону.

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