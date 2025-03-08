Главные базовые вещи весны-2025 — нужны всем

Стильная девушка. Фото: Freepik

Пока вы ищете вдохновение среди новых трендов сезона, предлагаем начать с базы! Но не с классических черных и белых вещей, а с современного гардероба, сочетающего универсальность и трендовость.

В Cosmopolitan подготовили список из семи ключевых вещей, которые помогут создать стильные образы на каждый день.

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Широкие брюки яркого цвета

Джинсы — это классика, но этой весной стоит добавить в свой гардероб цветные брюки палаццо. Шоколадный, бургунди или даже насыщенный синий — эти оттенки станут вашими стильными союзниками.

Брюки палаццо. Фото из Instagram

Минималистичная куртка с острым воротничком

Такая куртка уже несколько сезонов остается актуальной. Чтобы сделать образ интересным, выбирайте модель с оригинальными деталями: большими карманами, комбинированными материалами или необычным кроем.

Куртка с оригинальным воротничком. Фото из Instagram

Замшевый жакет

Замша — абсолютный хит весны 2025! Она добавляет образу изысканности, а яркие оттенки еще и акцентируют стиль. Жакет из цветной замши станет отличной альтернативой кожаным моделям.

Замшевый жакет. Фото из Instagram

Бомбер

Идеальное сочетание практичности и стиля. В этом сезоне в моде разные варианты: от классических бомберов в сдержанных цветах до моделей из глянцевой или матовой кожи.

LILCORNER. Фото из Instagram

Юбка-карандаш

Плиссированные модели уступают место юбкам-карандашам. Выбирайте длину за колено, миди или макси и создавайте образы, подчеркивающие силу и уверенность.

Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Балетки Mary Jane

Этот изящный тренд возвращается! Играйте с вариациями: выбирайте балетки на каблуке или без, с ремешками или без, с интересным декором или в классических цветах.

Балетки Mary Jane. Фото из Instagram

Джемпер-поло

Лучшая альтернатива обычным лонгсливам. Он прекрасно вписывается как в стиль preppy, так и в современный теннисный тренд.

Джемпер-поло. Фото из Instagram

Идеальный вариант для тех, кто любит комфорт и стиль в одном.

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