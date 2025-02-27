Вінтажне пальто Prada — найстильніша інвестиція року

Дівчина в пальто. Фото: Freepik

Одна річ, яка підкорила модний світ цієї зими, — це легендарна шкіряна куртка Prada з червоною овчиною, що з’явилася ще в колекції осінь-зима 2014/2015. Вона знову у центрі уваги: її помічають на вулицях модних столиць, вона з’являється у стритстайл-хроніках, а знамениті стилісти та критики носять її з гордістю.

Про це пише Vogue.

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Ще десять років тому ця модель викликала фурор на подіумі, а сьогодні — знову на піку популярності. Відомі модниці, такі як Джулія Гоббс, не просто зберегли її у гардеробі, а й зробили ключовим елементом власного стилю. Вона зізнається, що це була її перша серйозна покупка в люксовому сегменті, і досі пам’ятає, як поспішала до магазину Prada, щоб встигнути її придбати.

Джулія Гоббс. Фото: Vogue

Чим унікальна ця модель

У колекції було кілька варіантів: чорна шкіра з червоною овчиною, жовті та фіолетові деталі, подовжений і короткий крій. Але саме чорна шкіра в поєднанні з насиченою червоною підкладкою стала класикою.

"Це пальто точно передає мій стиль і завжди привертає увагу", — каже стилістка Емма Гоуп Оллвуд, яка володіє одразу трьома версіями цієї культової моделі.

Prada осінь-зима 2014/2015. Фото: Vogue

Чому ретро повертається

Мода на архівні речі набирає обертів. Експерти пояснюють це бажанням людей володіти чимось унікальним у світі, де тренди змінюються зі швидкістю світла. Вінтажні дизайнерські речі стали ще більш цінними, ніж нові колекції.

Де знайти і скільки коштує

Якщо хочеться стати власником цього модного скарбу, доведеться пошукати. Куртку важко знайти навіть на вторинному ринку, а її ціна вже перевищує 5000 фунтів стерлінгів (понад 260 тисяч гривень). Але для тих, хто шукає не просто тренд, а річ поза часом — це справжня інвестиція.

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