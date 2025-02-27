Винтажное пальто Prada — самая стильная инвестиция года

Девушка в пальто. Фото: Freepik

Одна вещь, которая покорила модный мир этой зимой — это легендарная кожаная куртка Prada с красной овчиной, появившаяся еще в коллекции осень-зима 2014/2015. Она снова в центре внимания: ее замечают на улицах модных столиц, она появляется в стритстайл-хрониках, а знаменитые стилисты и критики носят ее с гордостью.

Об этом пишет Vogue.

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Еще десять лет назад эта модель произвела фурор на подиуме, а сегодня — снова на пике популярности. Известные модницы, такие как Джулия Хоббс, не просто сохранили ее в гардеробе, но и сделали ключевым элементом собственного стиля. Она признается, что это была ее первая серьезная покупка в люксовом сегменте, и до сих пор помнит, как спешила в магазин Prada, чтобы успеть ее приобрести.

Джулия Хоббс. Фото: Vogue

Чем уникальна эта модель

В коллекции было несколько вариантов: черная кожа с красной овчиной, желтые и фиолетовые детали, удлиненный и короткий крой. Но именно черная кожа в сочетании с насыщенной красной подкладкой стала классикой.

"Это пальто точно передает мой стиль и всегда привлекает внимание", — говорит стилист Эмма Хоуп Оллвуд, которая владеет сразу тремя версиями этой культовой модели.

Prada осень-зима 2014/2015 Фото: Vogue

Почему ретро возвращается

Мода на архивные вещи набирает обороты. Эксперты объясняют это желанием людей обладать чем-то уникальным в мире, где тренды меняются со скоростью света. Винтажные дизайнерские вещи стали еще более ценными, чем новые коллекции.

Где найти и сколько стоит

Если хочется стать обладателем этого модного сокровища, придется поискать. Куртку трудно найти даже на вторичном рынке, а ее цена уже превышает 5000 фунтов стерлингов (больше 260 тысяч гривен). Но для тех, кто ищет не просто тренд, а вещь вне времени — это настоящая инвестиция.

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