Как носить самую модную весеннюю обувь 2025 — Кейт Мосс в тренде

Кейт Мосс. Фото: скриншот видео

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс снова в игре — и, кажется, в очередной раз диктует, что модно этой весной. Для выхода на Неделе моды в Париже она выбрала стиль, который давно стал ее визитной карточкой: узкие джинсы, кожаная куртка и, что самое интересное, мюли на платформе. В ее образе снова считываются нотки бохо — того самого легкого, расслабленного стиля, сочетающего в себе свободу, небрежную элегантность и немного рок-н-ролла.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Почему известная модель сделала акцент в образе именно на бохо стиль

Отметим, что бохо снова на пике популярности. Но теперь он выглядит по-новому: без бахромы, без тяжелых ремней и излишней театральности. Вместо этого — природные материалы, простой крой, спокойные оттенки. Главным акцентом стали удобные пары обуви — с деревянной подошвой, на платформе, в стиле ретро. Это уже не просто тренд, а настоящий must-have сезона.

Образ от Кейти Мосс. Фото: Vogue

Еще в прошлом году модницы обратили внимание на босоножки Maxime из коллекции Chloé. Их дизайн сразу пришелся по душе всем, кто ценит стиль и комфорт. В этом году мюли и клоги снова заполонили стритстайл-хроники. Они отлично сочетаются с джинсами, юбками или платьями в стиле минимализм — и добавляют каждому образу немного характера.

Frame. Фото: Vogue

А для тех, кто не хочет ходить на высоких каблуках, есть приятные варианты. Например, удобные мюли Isabel Marant на деревянной подошве или даже резиновые клоги, которые любит носить Меган Маркл. Главное — найти свою пару. И поверьте, она точно найдется.

Ранее мы писали о том, какую обувь стоит носить под джинсы клеш, чтобы выглядеть модно.

Также мы сообщали, на что ориентироваться при выборе обуви под капри.