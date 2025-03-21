Усі носять adidas Superstar цього сезону — культове повернення

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Adidas знову в центрі модної уваги. Після гучного повернення моделей Samba, Gazelle та Taekwondo бренд оживлює ще одну легенду — Superstar. Ці кросівки з історією знову в тренді, і яскравим підтвердженням цього стала поява Адріани Ліми в них прямо на вулицях Мілана під час Тижня моди осінь-зима 2025/2026.

Про це повідомляє Vogue.

Читайте також:

Яке взуття стало справжнім символом цілої епохи

Вони з'явилися ще у 1960-х роках як баскетбольне взуття, створене з акцентом на американський ринок. Спочатку adidas працював над популярністю в Європі — згадаймо хоча б модель Stan Smith, яка прославила бренд завдяки тенісисту Роберу Айє. Але Superstar створили для іншої гри — для баскетболу, і це спрацювало.

Свою назву ці кросівки отримали не просто так. У сезоні 1968-1969 команда Boston Celtics виграла чемпіонат НБА саме в Superstar — і після цього модель стала справжнім хітом. З часом ці кросівки вийшли далеко за межі спортивного залу й увійшли в молодіжну моду.

Стильний образ з кросівками. Фото: Vogue

У 80-х Superstar стали частиною хіп-хоп культури. Гурт Run DMC носив їх без шнурків, зробивши цю модель культовою. Вуличний стиль, музика та мода злилися в одному образі — і Superstar стали впізнаваними в усьому світі.

Цікаво, що навіть дизайнери не залишились осторонь. У 2003 році Ніго, засновник японського бренду A Bathing Ape, створив власну версію під назвою Super Ape Star. А у 2020-му свою інтерпретацію Superstar показав модний дім Prada.

Кросівки adidas Superstar. Фото: Vogue

І ось тепер — нова хвиля популярності. Класичний вигляд, легендарний силует, фірмова гумова вставка на носку та три смуги adidas — усе це знову в тренді. Superstar носять знаменитості, інфлюенсери, стилісти — і вони впевнено повертають собі статус ікони.

Це не просто повернення. Це нагадування, що справжні речі не старіють — вони стають ще ціннішими з часом.

Раніше ми писали про те, які кеди з 90-х зараз носитимуть модниці цього року.

Також ми повідомляли, які ще кросівки матимуть великий попит у 2025.