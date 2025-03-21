Дві пари взуття, які всі носитимуть у 2025 — підкорять усіх

Стильні туфлі. Фото: Freepik

Весна-2025 кличе до оновлення гардероба — і саме час звернути увагу на взуття, яке зробить кожен твій образ особливим. Якщо ви обожнюєте витонченість, трохи ностальгії та легкий настрій ретро, тоді саме час приміряти нових фаворитів сезону — Mary Jane та слінгбеки.

В Cosmopolitan розповіли про це детальніше.

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Туфлі Mary Jane знову на піку моди. Стильні ремінці, зручний каблук, трохи дитячого шарму — і ви вже в тренді. Якщо хочете зробити образ цікавим, зверни увагу на моделі з пухнастими деталями або з незвичайними принтами. Але якщо хочеться чогось стриманішого — класичні варіанти зі шкіри або лакованого матеріалу будуть чудовим рішенням. Особливо актуальні ніжні відтінки — пудровий, небесний, кремовий, але й глибокі кольори — чорний, бордо, шоколадний — нікуди не зникають.

Туфлі Mary Jane. Фото з Instagram

Цікава деталь — кількість ремінців. Обирайте моделі з кількома тонкими пасками. Якщо любите мінімалізм, то один широкий ремінець теж має стильний вигляд.

А тепер про іншу модну знахідку — слінгбеки. Це взуття для тих, хто любить комфорт, але не хоче жертвувати елегантністю. Витончені, відкриті ззаду, з гострим носиком — вони чудово пасують як до вечірнього вбрання, так і до джинсів чи навіть спортивного костюма.

Моделі на kitten heels. Фото з Instagram

Хітом сезону будуть моделі на kitten heels — маленькому, акуратному підборі, який додає грації, але не обтяжує образ. А ще зверніть увагу на слінгбеки з квадратним підбором — щось середнє між класикою та експериментом, але дуже актуально.

Що до кольору — все залежить від вашого настрою. Бежеві, кремові, чорні — для бази. Хочеться яскравого акценту? Металік, анімалістичні принти, насичені кольори — і ви точно не залишитесь непоміченою.

Цієї весни наймодніше поєднання — взуття у тон до колгот чи шкарпеток. А ще краще — створити повністю монохромний образ, де саме туфлі будуть головним акцентом. Ідеальний вигляд вони мають з капрі, мініспідницями та гольфами — саме так зараз носять найстильніші дівчата в стрітстайлі.

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