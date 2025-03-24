Новые кроссовки от adidas покоряют тренды — самая популярная обувь весны-2025

Кроссовки Gazelle. Фото: dianora.in.ua

Долгое время кроссовки модели Samba и Gazelle занимали первые строчки и были самыми популярными в ассортименте adidas. Однако уже в 2025 году на рынке обуви появился "сильный конкурент" — новая модель adidas Japan, которая сразу обрела популярность среди модников.

Об этом пишет Vogue.

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Кроссовки Japan — это новая культовая модель, которая сочетает современный минимализм и ретро-эстетику. Дизайн кроссовок Japan вдохновлен моделью 1964 года, разработанной специально для Летних Олимпийских игр в Токио. Они имеют узкий силуэт с характерным закруглением в передней части, что придает им элегантности. Боковая надпись "JAPAN" в золотистом тиснении — главный акцент, который подчеркивает их уникальность и привлекает внимание.

Кроссовки от adidas Japan. Фото: Vogue

Кроссовки изготовлены из натуральной кожи, что обеспечивает долговечность и комфорт при ношении. Это делает их не только стильными, но и практичными для ежедневного использования.

Модель доступна в классических цветовых сочетаниях: коричневый с белыми акцентами и белый с красными деталями.

Кроссовки от adidas Japan. Фото: Vogue

Эти варианты подчеркивают винтажную эстетику кроссовок и позволяют легко сочетать их с различными стилями одежды. Стильная, универсальная и комфортная обувь имеет все шансы стать главным трендом 2025 года благодаря изысканному дизайну.

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