Які кросівки варто купувати у 2025-му — що зараз на піку моди

Жіночі кеди. Фото: Pixabay

Кросівки давно стали чимось більшим ніж просто спортивне взуття. У 2025 році вони не лише залишаються трендовими, а й стають ключовим елементом для створення стильних та сучасних образів. Вони підходять до всього: від джинсів до суконь, додаючи легкості та свободи кожному луку.

Новини.LIVE розповість про різноманіття моделей та кольорів у моді на кросівки, що дозволить кожній знайти "свою" пару.

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Металевий блиск

Кросівки з металевими відтінками додадуть образу яскравості та оригінальності. Золотий, срібний чи бронзовий блиск стане справжньою "родзинкою" вашого образу та приверне увагу. Вони ідеальні для тих, хто не боїться експериментувати.

Кросівки в срібному кольорі. Фото з Instagram

Футбольний стиль

Футбольні бутси стають несподіваним фаворитом моди. Їхній сміливий дизайн чудово вписується в стрітстайл і додає енергії будь-якому образу.

Яскраві акценти

Не бійтеся кольору! Жовті, зелені, червоні або сині вставки на кросівках оживлять ваш гардероб. Яскраві моделі з контрастними шнурками чи принтами точно допоможуть виділитися.

Червоні кросівки. Фото з Instagram

Ретро та мінімалізм

Класика завжди актуальна. Ретро-моделі з характерними смугами чи об’ємними підошвами додають образу ностальгії, тоді як мінімалістичні кросівки з простими лініями ідеально підходять для тих, хто цінує стриманість.

Популярні матеріали

Замша : елегантна текстура, яка додає витонченості.

: елегантна текстура, яка додає витонченості. Сітка : легкі та зручні для теплого сезону.

: легкі та зручні для теплого сезону. Шкіра та текстиль: незмінна класика для повсякденного комфорту.

Текстурні кросівки. Фото з Instagram

Головні тренди в дизайні

Текстурні поверхні : хутряні, джинсові чи навіть ажурні вставки мають унікальний вигляд.

: хутряні, джинсові чи навіть ажурні вставки мають унікальний вигляд. Декор : перлини, стрази чи мереживо роблять кросівки справжнім витвором мистецтва.

: перлини, стрази чи мереживо роблять кросівки справжнім витвором мистецтва. Масивність: chunky-кросівки залишаються в топі завдяки своєму стильному вигляду.

Універсальні кольори

Популярними залишаться базові відтінки: білий, чорний, бежевий та пастель. Але серед лідерів також гірчичний, бордовий і навіть салатовий. Такі кольори легко поєднувати з будь-яким гардеробом.

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