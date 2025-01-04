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Наймодніші кросівки 2025 — як створити трендовий лук

4 січня 2025 11:16
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які кросівки варто купувати у 2025-му — що зараз на піку моди
Жіночі кеди. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кросівки давно стали чимось більшим ніж просто спортивне взуття. У 2025 році вони не лише залишаються трендовими, а й стають ключовим елементом для створення стильних та сучасних образів. Вони підходять до всього: від джинсів до суконь, додаючи легкості та свободи кожному луку.

Новини.LIVE розповість про різноманіття моделей та кольорів у моді на кросівки, що дозволить кожній знайти "свою" пару.

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Металевий блиск

Кросівки з металевими відтінками додадуть образу яскравості та оригінальності. Золотий, срібний чи бронзовий блиск стане справжньою "родзинкою" вашого образу та приверне увагу. Вони ідеальні для тих, хто не боїться експериментувати.

Кросівки з металевим блиском залишаються в тренді
Кросівки в срібному кольорі. Фото з Instagram

Футбольний стиль

Футбольні бутси стають несподіваним фаворитом моди. Їхній сміливий дизайн чудово вписується в стрітстайл і додає енергії будь-якому образу.

Яскраві акценти

Не бійтеся кольору! Жовті, зелені, червоні або сині вставки на кросівках оживлять ваш гардероб. Яскраві моделі з контрастними шнурками чи принтами точно допоможуть виділитися.

Червоні кросівки додадуть особливості будь-якому образу
Червоні кросівки. Фото з Instagram

Ретро та мінімалізм

Класика завжди актуальна. Ретро-моделі з характерними смугами чи об’ємними підошвами додають образу ностальгії, тоді як мінімалістичні кросівки з простими лініями ідеально підходять для тих, хто цінує стриманість.

Популярні матеріали

  • Замша: елегантна текстура, яка додає витонченості.
  • Сітка: легкі та зручні для теплого сезону.
  • Шкіра та текстиль: незмінна класика для повсякденного комфорту.
Текстурні кросівки зараз знову набирають популярності
Текстурні кросівки. Фото з Instagram

Головні тренди в дизайні

  • Текстурні поверхні: хутряні, джинсові чи навіть ажурні вставки мають унікальний вигляд.
  • Декор: перлини, стрази чи мереживо роблять кросівки справжнім витвором мистецтва.
  • Масивність: chunky-кросівки залишаються в топі завдяки своєму стильному вигляду.

Універсальні кольори

Популярними залишаться базові відтінки: білий, чорний, бежевий та пастель. Але серед лідерів також гірчичний, бордовий і навіть салатовий. Такі кольори легко поєднувати з будь-яким гардеробом.

Раніше ми писали про те, яке взуття підходить під різні моделі джинсів.

Також ми повідомляли про найбільш популярне взуття цієї зими, яке носять майже усі.

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

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