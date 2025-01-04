Какие кроссовки стоит покупать в 2025-м – что сейчас на пике моды

Женские кеды. Фото: Pixabay

Кроссовки давно стали чем-то большим чем просто спортивная обувь. В 2025 году они не только остаются трендовыми, но и становятся ключевым элементом для создания стильных и современных образов. Они подходят ко всему: от джинсов к платьям, добавляя легкости и свободы каждому луку.

Новини.LIVE расскажет о многообразии моделей и цветов в моде на кроссовки, что позволит каждой найти "свою" пару.

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Металлический блеск

Кроссовки с металлическими оттенками придадут образу яркости и оригинальности. Золотой, серебряный или бронзовый блеск станет настоящей "изюминкой" вашего образа и привлечет внимание. Они идеальны для тех, кто не опасается экспериментировать.

Кроссовки в серебряном цвете. Фото с Instagram

Футбольный стиль

Футбольные бутсы становятся неожиданным фаворитом моды. Их смелый дизайн отлично вписывается в стритстайл и придает энергии любому образу.

Яркие акценты

Не бойтесь цвета! Желтые, зеленые, красные или синие вставки на кроссовках оживят ваш гардероб. Яркие модели с контрастными шнурками или принтами помогут точно выделиться.

Красные кроссовки. Фото с Instagram

Ретро и минимализм

Классика всегда актуальна. Ретро-модели с характерными полосами или объемными подошвами придают образу ностальгии, тогда как минималистичные кроссовки с простыми линиями идеально подходят для тех, кто ценит воздержание.

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Замша : элегантная текстура, придающая изяществу.

: элегантная текстура, придающая изяществу. Сетка : легкие и удобные для теплого сезона.

: легкие и удобные для теплого сезона. Кожа и текстиль: неизменная классика для повседневного комфорта.

Текстурные кроссовки. Фото с Instagram

Главные тренды в дизайне

Текстурные поверхности : меховые, джинсовые или даже ажурные вставки выглядят уникально.

: меховые, джинсовые или даже ажурные вставки выглядят уникально. Декор : жемчужины, стразы или кружево делают кроссовки настоящим произведением искусства.

: жемчужины, стразы или кружево делают кроссовки настоящим произведением искусства. Массивность: chunky-кроссовки остаются в топе благодаря своему стильному виду.

Универсальные цвета

Популярны останутся базовые оттенки: белый, черный, бежевый и пастель. Но среди лидеров также горчичный, бордовый и даже салатовый. Такие цвета легко совмещать с любым гардеробом.

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