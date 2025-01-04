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Самые модные кроссовки 2025 — как создать трендовый лук

4 января 2025 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие кроссовки стоит покупать в 2025-м – что сейчас на пике моды
Женские кеды. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Кроссовки давно стали чем-то большим чем просто спортивная обувь. В 2025 году они не только остаются трендовыми, но и становятся ключевым элементом для создания стильных и современных образов. Они подходят ко всему: от джинсов к платьям, добавляя легкости и свободы каждому луку.

Новини.LIVE расскажет о многообразии моделей и цветов в моде на кроссовки, что позволит каждой найти "свою" пару.

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Металлический блеск

Кроссовки с металлическими оттенками придадут образу яркости и оригинальности. Золотой, серебряный или бронзовый блеск станет настоящей "изюминкой" вашего образа и привлечет внимание. Они идеальны для тех, кто не опасается экспериментировать.

Кроссовки с металлическим блеском остаются в тренде
Кроссовки в серебряном цвете. Фото с Instagram

Футбольный стиль

Футбольные бутсы становятся неожиданным фаворитом моды. Их смелый дизайн отлично вписывается в стритстайл и придает энергии любому образу.

Яркие акценты

Не бойтесь цвета! Желтые, зеленые, красные или синие вставки на кроссовках оживят ваш гардероб. Яркие модели с контрастными шнурками или принтами помогут точно выделиться.

Красные кроссовки придадут особенности любому образу.
Красные кроссовки. Фото с Instagram

Ретро и минимализм

Классика всегда актуальна. Ретро-модели с характерными полосами или объемными подошвами придают образу ностальгии, тогда как минималистичные кроссовки с простыми линиями идеально подходят для тех, кто ценит воздержание.

Популярные материалы

  • Замша: элегантная текстура, придающая изяществу.
  • Сетка: легкие и удобные для теплого сезона.
  • Кожа и текстиль: неизменная классика для повседневного комфорта.
Текстурные кроссовки сейчас снова набирают популярность
Текстурные кроссовки. Фото с Instagram

Главные тренды в дизайне

  • Текстурные поверхности: меховые, джинсовые или даже ажурные вставки выглядят уникально.
  • Декор: жемчужины, стразы или кружево делают кроссовки настоящим произведением искусства.
  • Массивность: chunky-кроссовки остаются в топе благодаря своему стильному виду.

Универсальные цвета

Популярны останутся базовые оттенки: белый, черный, бежевый и пастель. Но среди лидеров также горчичный, бордовый и даже салатовый. Такие цвета легко совмещать с любым гардеробом.

Раньше мы писали о том, какая обувь подходит под разные модели джинсов.

Также мы сообщали о наиболее популярной обуви этой зимой, которую носят почти все.

мода тренды обувь стиль 2025 год

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