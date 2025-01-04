Какие кроссовки стоит покупать в 2025-м – что сейчас на пике моды

Самые модные кроссовки 2025 — как создать трендовый лук
Кроссовки давно стали чем-то большим чем просто спортивная обувь. В 2025 году они не только остаются трендовыми, но и становятся ключевым элементом для создания стильных и современных образов. Они подходят ко всему: от джинсов к платьям, добавляя легкости и свободы каждому луку.
Новини.LIVE расскажет о многообразии моделей и цветов в моде на кроссовки, что позволит каждой найти "свою" пару.
Какие кроссовки будут в моде в 2025 году
Металлический блеск
Кроссовки с металлическими оттенками придадут образу яркости и оригинальности. Золотой, серебряный или бронзовый блеск станет настоящей "изюминкой" вашего образа и привлечет внимание. Они идеальны для тех, кто не опасается экспериментировать.
Футбольный стиль
Футбольные бутсы становятся неожиданным фаворитом моды. Их смелый дизайн отлично вписывается в стритстайл и придает энергии любому образу.
Яркие акценты
Не бойтесь цвета! Желтые, зеленые, красные или синие вставки на кроссовках оживят ваш гардероб. Яркие модели с контрастными шнурками или принтами помогут точно выделиться.
Ретро и минимализм
Классика всегда актуальна. Ретро-модели с характерными полосами или объемными подошвами придают образу ностальгии, тогда как минималистичные кроссовки с простыми линиями идеально подходят для тех, кто ценит воздержание.
Популярные материалы
- Замша: элегантная текстура, придающая изяществу.
- Сетка: легкие и удобные для теплого сезона.
- Кожа и текстиль: неизменная классика для повседневного комфорта.
Главные тренды в дизайне
- Текстурные поверхности: меховые, джинсовые или даже ажурные вставки выглядят уникально.
- Декор: жемчужины, стразы или кружево делают кроссовки настоящим произведением искусства.
- Массивность: chunky-кроссовки остаются в топе благодаря своему стильному виду.
Универсальные цвета
Популярны останутся базовые оттенки: белый, черный, бежевый и пастель. Но среди лидеров также горчичный, бордовый и даже салатовый. Такие цвета легко совмещать с любым гардеробом.
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