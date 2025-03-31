Найстильніша модель взуття на весну — монки знову в моді

Стильне взуття. Фото: Freepik

Монки — нова модна любов цього сезону. Це ті самі туфлі з ремінцями, які з першого погляду схожі на щось класичне, але носяться сьогодні з чим завгодно — хоч із костюмом, хоч із мініспідницею, хоч із худі. Вони трохи схожі на лофери, бо не мають шнурків, але за рахунок ремінців мають більш "зібраний" і вишуканий вигляд.

У Vogue розповіли про це детальніше.

Читайте також:

Монки підкорюють тренди цього року

І це не просто модна забаганка — монки повернулись у тренди завдяки Міуччі Прада: на показі Miu Miu вони блищали в найнеочікуваніших поєднаннях, а сама дизайнерка поєднує їх зі спідницями-міді та кашеміровими светрами.

Монки. Фото: Vogue

Те, що раніше вважалось взуттям із чоловічого гардероба, тепер — одна з головних фішок жіночих луків. Монки — це гібрид: з одного боку в них зручно, як у лоферах, а з іншого — є декоративні елементи на кшталт пряжок, які додають стилю. У кожної пари може бути один, два або навіть три ремінці. Часто один із них лишають розстібнутим — це такий стильний хід, особливо популярний серед італійців.

До речі, цікаво: монки вигадали не військові й не аристократи, а монахи. У Середньовіччі священикам потрібно було зручне та закрите взуття — от вони й додумалися додати ремінці до сандалій. Так і з’явились перші монки.

Стильне взуття. Фото: Vogue

Сьогодні їх носять усі, хто любить стильні речі з історією. Вони пасують під усе: від джинсів до квіткових суконь. А ще — ідеально доповнюють образ, коли хочеться чогось небанального, але без перебору. Особливо круто виглядають із вкороченими штанами — так ремінці видно, і взуття "грає" в образі на всі 100%.

У сезоні весна-літо 2025 монки — це справжній мастхев. Якщо лофери у вас вже є, саме час спробувати щось нове, але таке ж зручне. І точно стильне.

Раніше ми писали про те, яке взуття з оригінальними підборами підкорює серця модниць цього сезону.

Також ми повідомляли, яке ретро-взуття можна сміливо носити у 2025 році.