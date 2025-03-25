Взуття в стилі 70-х знову на піку моди — тренд сезону

Взуття. Фото: Freepik

Дерев’яні клоги знову на модному Олімпі. Взуття, яке колись асоціювалося з сільським стилем і хіпі з 70-х, сьогодні з'являється на подіумах у найнеочікуваніших варіаціях. Весна-літо 2025 проходить під знаком бохо-настрою, і клоги — його головний символ.

Детальніше про це розповіли у Vogue.

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Здається, всі бренди, які люблять природність, вільний дух і трохи ностальгії, взяли участь у цьому тренді. Від Chloé до Miu Miu, від стрітстайл-зірок до перших рядів модних показів — дерев’яна підошва буквально скрізь.

Клоги мають давню історію. Їхній прорив у моду стався у 50-х, коли ортопед Вільям Шолль зробив зручне взуття з дерев’яною основою та шкіряним ремінцем. А у 70-х сабо стали візитівкою хіпі — носили їх із кльошами, довгими сукнями і сорочками у квітку.

Клоги в образі. Фото: Vogue

Сьогодні клоги знову в грі. У 2023-му їх повернули на подіуми Gucci, Etro, Fendi, Chanel. У 2025-му все ще актуальні класичні моделі, але додалися нові форми — відкриті, з ремінцями, заклепками, навіть у вигляді шльопанців. Ulla Johnson показала романтичні моделі з ніжними деталями, Miu Miu — варіанти, які моделі носили з в'язаними "шкарпетками". Hermès пішли ще далі — їхні клоги нагадують босоніжки на тонких ремінцях.

Але найбільше вразила модель Chloé — прозора верхня частина, платформа з дерев’яним гравіюванням, натхнення вуличним мистецтвом. Це не просто взуття, а ціла історія — про свободу, стиль і дух 70-х у новому прочитанні.

Chloé. Фото: Vogue

Цікаво, що клоги чудово вписалися і в повсякденні образи: їх носять зі спортивними штанами, джинсами-кльош, легкими блузами з рюшами, сукнями з етнічними принтами і замшевими речами. Це те саме взуття, яке додає будь-якому образу характеру — і при цьому залишається зручним.

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