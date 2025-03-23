Чому анатомічні балетки — головний мастхев весни 2025

Балетки. Фото: Freepik

Оновлена мода — це не просто нові речі, це історії з характером. Саме такою стала нова пара сезону весна-літо 2025 від Vivienne Westwood — балетки Brigitte. З першого погляду вони не схожі на звичне класичне взуття. Усе через унікальну форму підошви, яка відсилає до легендарного дизайну Animal Toe — впізнаваного силуету з архівів бренду ще з 2000 року. Але тепер усе інакше: форма лишилася, а стиль заграв по-новому.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Brigitte — це балетки, які об’єднують жіночність, комфорт і виразну естетику. М’яка шкіра з металізованим ефектом має наче легкий відблиск диско-кулі — ніби повернення до танцювальних залів минулого, але вже з сучасним поглядом.

Легка текстура зім’ятості додає взуттю характеру — неначе вже улюблена пара, що пройшла з тобою кілька історій, але при цьому має неймовірно стильний образ.

Балетки Brigitte Vivienne Westwood. Фото: Vogue

Сріблястий відтінок — ще один плюс. Такий металік сьогодні на піку моди: він не має надто яскравий вигляд, але точно привертає увагу. А найголовніше — ці балетки чудово пасують і до денного, і до вечірнього образу. З джинсами — легко, з сукнею — елегантно.

У конструкції — усе продумано до деталей: м’яка посадка, гнучка підошва, ідеально для тих, хто весь день на ногах. А маленький латунний логотип і витончений бант — саме ті деталі, які додають взуттю завершеного вигляду.

Стильні балетки. Фото: Vogue

Brigitte Ballerina — це не просто взуття на сезон. Це — річ, яка має настрій, стиль і свій голос у гардеробі. Вони легко вписуються в мінімалізм, але так само класно поєднуються з чимось неординарним. І головне — залишаються актуальними поза часом.

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