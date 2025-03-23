Почему анатомические балетки — главный мастхев весны 2025 года

Балетки. Фото: Freepik

Обновленная мода — это не просто новые вещи, это истории с характером. Именно такой стала новая пара сезона весна-лето 2025 от Vivienne Westwood — балетки Brigitte. С первого взгляда они не похожи на привычную классическую обувь. Все из-за уникальной формы подошвы, которая отсылает к легендарному дизайну Animal Toe — узнаваемому силуэту из архивов бренда еще с 2000 года. Но теперь все иначе: форма осталась, а стиль заиграл по-новому.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Brigitte — это балетки, которые объединяют женственность, комфорт и выразительную эстетику. Мягкая кожа с металлизированным эффектом имеет легкий отблеск диско-шара — будто возвращение в танцевальные залы прошлого, но уже с современным взглядом.

Легкая текстура смятости добавляет обуви характера — как будто уже любимая пара, прошедшая с тобой несколько историй, но при этом имеющая невероятно стильный образ.

Балетки Brigitte Vivienne Westwood. Фото: Vogue

Серебристый оттенок — еще один плюс. Такой металлик сегодня на пике моды: он не выглядит слишком ярко, но точно привлекает внимание. А самое главное — эти балетки отлично подходят и к дневному, и к вечернему образу. С джинсами — легко, с платьем — элегантно.

В конструкции — все продумано до деталей: мягкая посадка, гибкая подошва, идеально для тех, кто весь день на ногах. А маленький латунный логотип и изящный бант — именно те детали, которые придают обуви завершенный вид.

Стильные балетки. Фото: Vogue

Brigitte Ballerina — это не просто обувь на сезон. Это — вещь, которая имеет настроение, стиль и свой голос в гардеробе. Они легко вписываются в минимализм, но так же классно сочетаются с чем-то неординарным. И главное — остаются актуальными вне времени.

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