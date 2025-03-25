Обувь в стиле 70-х снова на пике моды — тренд сезона

Обувь. Фото: Freepik

Деревянные клоги снова на модном Олимпе. Обувь, которая когда-то ассоциировалась с деревенским стилем и хиппи из 70-х, сегодня появляется на подиумах в самых неожиданных вариациях. Весна-лето 2025 проходит под знаком бохо-настроения, и клоги — его главный символ.

Подробнее об этом рассказали в Vogue.

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Кажется, все бренды, которые любят естественность, свободный дух и немного ностальгии, приняли участие в этом тренде. От Chloé до Miu Miu, от стритстайл-звезд до первых рядов модных показов — деревянная подошва буквально везде.

Клоги имеют давнюю историю, их прорыв в моду произошел в 50-х, когда ортопед Уильям Шолль сделал удобную обувь с деревянной основой и кожаным ремешком. А в 70-х сабо стали визитной карточкой хиппи — носили их с клешами, длинными платьями и рубашками в цветок.

Клоги в образе. Фото: Vogue

Сегодня клоги снова в игре. В 2023-м их вернули на подиумы Gucci, Etro, Fendi, Chanel. В 2025-м все еще актуальны классические модели, но добавились новые формы — открытые, с ремешками, заклепками, даже в виде шлепанцев. Ulla Johnson показала романтичные модели с нежными деталями, Miu Miu — варианты, которые модели носили с вязаными "носками". Hermès пошли еще дальше — их клоги напоминают босоножки на тонких ремешках.

Но больше всего впечатлила модель Chloé — прозрачная верхняя часть, платформа с деревянной гравировкой, вдохновение уличным искусством. Это не просто обувь, а целая история — о свободе, стиле и духе 70-х в новом прочтении.

Chloé. Фото: Vogue

Интересно, что клоги отлично вписались и в повседневные образы: их носят со спортивными брюками, джинсами-клеш, легкими блузами с рюшами, платьями с этническими принтами и замшевыми вещами. Это та самая обувь, которая добавляет любому образу характера — и при этом остается удобной.

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