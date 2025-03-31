Самая стильная модель обуви на весну — монки снова в моде

Стильная обувь. Фото: Freepik

Монки — новая модная любовь этого сезона. Это те самые туфли с ремешками, которые с первого взгляда похожи на что-то классическое, но носятся сегодня с чем угодно — хоть с костюмом, хоть с мини-юбкой, хоть с худи. Они немного похожи на лоферы, так как не имеют шнурков, но за счет ремешков выглядят более "собранно" и изысканно.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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И это не просто модная прихоть — монки вернулись в тренды благодаря Миуччи Прада: на показе Miu Miu они блистали в самых неожиданных сочетаниях, а сама дизайнер сочетает их с юбками-миди и кашемировыми свитерами.

Монки. Фото: Vogue

То, что раньше считалось обувью из мужского гардероба, теперь — одна из главных фишек женских луков. Монки — это гибрид: с одной стороны в них удобно, как в лоферах, а с другой — есть декоративные элементы вроде пряжек, которые добавляют стиля. У каждой пары может быть один, два или даже три ремешка. Часто один из них оставляют расстегнутым — это такой стильный ход, особенно популярный среди итальянцев.

Кстати, интересно: монки придумали не военные и не аристократы, а монахи. В Средневековье священникам нужна была удобная и закрытая обувь — вот они и додумались добавить ремешки к сандалиям. Так и появились первые монки.

Стильная обувь. Фото: Vogue

Сегодня их носят все, кто любит стильные вещи с историей. Они подходят под все: от джинсов до цветочных платьев. А еще — идеально дополняют образ, когда хочется чего-то небанального, но без перебора. Особенно круто смотрятся с укороченными брюками — так ремешки видно, и обувь "играет" в образе на все 100%.

В сезоне весна-лето 2025 монки — это настоящий мастхэв. Если лоферы у вас уже есть, самое время попробовать что-то новое, но такое же удобное. И точно стильное.

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