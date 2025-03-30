Весняне взуття, яке неможливо не помітити — вся річ у підборах

Стильні туфлі. Фото: freepik

Цього року взуттєві хіти дивують сюрреалістичними та несподіваними моделями. Ключовим хітом весни-2025 стало взуття зі скульптурними підборами, яке додає елегантності в образи модниць.

Про це пише Vogue.

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Цього сезону дизайнери експериментують з формами та матеріалами, створюючи підбори, що нагадують цілі мистецькі роботи. Наприклад, у колекції Loewe весна-літо 2022 були представлені незвичні підбори у вигляді різноманітних речей: від баночки лаку для нігтів до шпильки, яка трощить яйце. Підбори-скульптури знову опинилися в центрі уваги і привернули до себе неабияку увагу.

Босоніжки з незвичайними підборами. Фото: Vogue

Скульптурні підбори можна побачити в різних моделях взуття: від босоніжок до туфель і навіть ботильйонів. Вони додають образу індивідуальності та стають центральним акцентом усього луку.

Босоніжки з незвичайними підборами. Фото: Vogue

Туфлі зі скульптурними підборами. Фото: Vogue

Сучасні танкетки також зазнали трансформації, отримавши скульптурні форми, що надає їм вишуканості та робить їх актуальними для цього сезону. ​

Босоніжки з незвичайними підборами. Фото: Vogue

Щоб інтегрувати взуття зі скульптурними підборами у свій гардероб, рекомендується поєднувати його з мінімалістичним одягом, що дозволить підборам стати головним акцентом образу. Такий підхід підкреслить витонченість і сучасність вашого стилю.​

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