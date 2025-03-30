Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Взуття, на яке усі звертають увагу у 2025 — підбори дивують arrow

Взуття, на яке усі звертають увагу у 2025 — підбори дивують

30 березня 2025 08:40
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Весняне взуття, яке неможливо не помітити — вся річ у підборах
Стильні туфлі. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Цього року взуттєві хіти дивують сюрреалістичними та несподіваними моделями. Ключовим хітом весни-2025 стало взуття зі скульптурними підборами, яке додає елегантності в образи модниць. 

Про це пише Vogue

Читайте також:

Найяскравіше взуття з незвичайними підборами на весну-2025

Цього сезону дизайнери експериментують з формами та матеріалами, створюючи підбори, що нагадують цілі мистецькі роботи. Наприклад, у колекції Loewe весна-літо 2022 були представлені незвичні підбори у вигляді різноманітних речей: від баночки лаку для нігтів до шпильки, яка трощить яйце. Підбори-скульптури знову опинилися в центрі уваги і привернули до себе неабияку увагу.

Найяскравіше взуття з незвичайними підборами на весну-2025
Босоніжки з незвичайними підборами. Фото: Vogue

Скульптурні підбори можна побачити в різних моделях взуття: від босоніжок до туфель і навіть ботильйонів. Вони додають образу індивідуальності та стають центральним акцентом усього луку.

Взуття зі скульптурними підборами 2025 року
Босоніжки з незвичайними підборами. Фото: Vogue
Незвичайне трендове взуття на весну-2025
Туфлі зі скульптурними підборами. Фото: Vogue

Сучасні танкетки також зазнали трансформації, отримавши скульптурні форми, що надає їм вишуканості та робить їх актуальними для цього сезону. ​

Трендове взуття на підборах на весну-2025
Босоніжки з незвичайними підборами. Фото: Vogue

Щоб інтегрувати взуття зі скульптурними підборами у свій гардероб, рекомендується поєднувати його з мінімалістичним одягом, що дозволить підборам стати головним акцентом образу. Такий підхід підкреслить витонченість і сучасність вашого стилю.​

Раніше ми писали, яке взуття є мастхевом для стильних і зручних образів 2025 року. 

Також ми повідомляли, які відомі кросівки будуть наймоднішими цієї весни. 

мода тренди взуття стиль жіноче взуття
Реклама
Реклама
Реклама