Весняне взуття, яке неможливо не помітити — вся річ у підборах

Взуття, на яке усі звертають увагу у 2025 — підбори дивують
Цього року взуттєві хіти дивують сюрреалістичними та несподіваними моделями. Ключовим хітом весни-2025 стало взуття зі скульптурними підборами, яке додає елегантності в образи модниць.
Про це пише Vogue.
Найяскравіше взуття з незвичайними підборами на весну-2025
Цього сезону дизайнери експериментують з формами та матеріалами, створюючи підбори, що нагадують цілі мистецькі роботи. Наприклад, у колекції Loewe весна-літо 2022 були представлені незвичні підбори у вигляді різноманітних речей: від баночки лаку для нігтів до шпильки, яка трощить яйце. Підбори-скульптури знову опинилися в центрі уваги і привернули до себе неабияку увагу.
Скульптурні підбори можна побачити в різних моделях взуття: від босоніжок до туфель і навіть ботильйонів. Вони додають образу індивідуальності та стають центральним акцентом усього луку.
Сучасні танкетки також зазнали трансформації, отримавши скульптурні форми, що надає їм вишуканості та робить їх актуальними для цього сезону.
Щоб інтегрувати взуття зі скульптурними підборами у свій гардероб, рекомендується поєднувати його з мінімалістичним одягом, що дозволить підборам стати головним акцентом образу. Такий підхід підкреслить витонченість і сучасність вашого стилю.
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