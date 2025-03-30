Весенняя обувь, которую невозможно не заметить — все дело в каблуках

Стильные туфли. Фото: freepik

В этом году обувные хиты удивляют сюрреалистичными и неожиданными моделями. Ключевым хитом весны-2025 стала обувь со скульптурными каблуками, которая добавляет элегантности в образы модниц.

Об этом пишет Vogue.

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В этом сезоне дизайнеры экспериментируют с формами и материалами, создавая каблуки, напоминающие целые художественные работы. Например, в коллекции Loewe весна-лето 2022 были представлены необычные каблуки в виде разнообразных вещей: от баночки лака для ногтей до шпильки, которая разбивает яйцо. Каблуки-скульптуры снова оказались в центре внимания и привлекли к себе большое внимание.

Босоножки с необычными каблуками. Фото: Vogue

Скульптурные каблуки можно увидеть в разных моделях обуви: от босоножек до туфель и даже ботильонов. Они добавляют образу индивидуальности и становятся центральным акцентом всего лука.

Босоножки с необычным каблуком. Фото: Vogue

Туфли со скульптурными каблуками. Фото: Vogue

Современные танкетки также претерпели трансформацию, получив скульптурные формы, что придает им изысканности и делает их актуальными для этого сезона.

Босоножки с необычными каблуками. Фото: Vogue

Чтобы интегрировать обувь со скульптурным каблуком в свой гардероб, рекомендуется сочетать ее с минималистичной одеждой, что позволит каблуку стать главным акцентом образа. Такой подход подчеркнет утонченность и современность вашего стиля.

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