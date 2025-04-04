Культовые кроссовки из 90-х снова популярны - как у принцессы Дианы

Девушка в стильных кроссовках. Фото: Freepik

Высокие кроссовки снова на стиле и это не просто обувь, а настоящий модный месседж. В 90-х их обожали все: и спортсмены, и поп-звезды, и даже сама принцесса Диана. Помните ее легендарный выход в велосипедках и свитшоте? На ногах белые высокие кроссовки с голубыми деталями. Тогда это был вау-эффект, а сейчас стильная классика, которую носят и Хейли Бибер, и Кендалл Дженнер.

Об этом пишет Elle.

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Весна-лето 2025 показала: дизайнеры точно не прочь немного поностальгировать. Christian Dior, например, сделал модели в черно-белых тонах с вырезами, Loewe выбрал замшу и мягкие карамельные оттенки, а Stella McCartney показали, как выглядят "высокие, но легкие" кроссовки в молочном цвете.

Stella McCartney. Фото: Elle

Что делать с этим трендом нам

Просто добавить в свой гардероб. Высокие кроссовки идеально подходят к велосипедкам, джоггерам, худи — это как раз на дни, когда хочется быть на стиле. А если хочется выглядеть немного гламурнее, смело сочетайте их с платьем или костюмом-двойкой. Нет, это не будет странно — наоборот, суперсвежо.

Принцесса Диана. Фото: Elle

Если хочется выделиться, ищите пары с яркими вставками или необычной шнуровкой. А еще маленький лайфхак: обувь того же цвета, что и брюки или носки, визуально удлиняет ноги.

Стильный образ от принцессы Дианы. Фото: Elle

Эти кроссовки — не для того, чтобы просто стоять и выглядеть. В них хочется жить, бегать по делам, встречаться с друзьями, прогуливаться по вечерам. И что самое приятное — они легко подстраиваются под ваше настроение. Поэтому если ищете что-то новое и одновременно проверенное временем, бери высокие кроссовки.

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