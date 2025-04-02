Замшеві кросівки — взуття, яке хочуть усі цієї весни

Замшеві кросівки. Фото: Freepik

Замшеві кросівки — це головна любов цього сезону. Їх обирають усі — від зірок до студенток, від блогерок до тих, хто просто шукає зручне і стильне взуття на кожен день. І це не дивно: вони мають крутий вигляд, носяться легко, пасують до всього, що вже є в шафі.

Про це пише Vogue.

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Їх сміливо можна поєднувати з джинсами і пальто. Також вони насуватимуться навіть до сукні чи костюма — чому б і ні.

Тренд пішов із пари, яка наробила галасу: New Balance у колабі з Miu Miu. Вони з’явилися минулої весни і зникли з полиць швидше, ніж встиг хтось сказати "хочу". Потім підтягнувся Dries Van Noten зі своєю версією в стилі ретро. І понеслося. Замша, прості форми, настрій 70-х — ідеальна формула для нової хвилі популярності.

Стильний образ з замшевими кросівками. Фото: Vogue

Сьогодні таких кедів дуже багато. Є базові, якщо хочете спокою: бежеві, світло-сірі, теплі пісочні. Подивіться на моделі від Alohas, Toteme чи Vince. А якщо хочете щось з характером, то оберіть яскраві. Рожеві або червоні варіанти від Rag and Bone або Puma — саме те, що треба для акценту. І не треба витрачати шалені гроші. У масмаркеті теж є класні моделі — Zara, Cos, J.Crew цілком справляються. А якщо шукаєте "на довго і серйозно" — придивіться до пар від Miu Miu або Loewe. Це вже рівень "носитиму роками".

Трендові кросівки. Фото: Vogue

Замшеві кросівки — це про баланс: між комфортом і стилем, між модою і практичністю. Їх легко комбінувати, вони завжди в тему і точно не залежаться без діла. Якщо шукаєте обновку, яка буде не просто гарною, а реально потрібною — це вона.

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