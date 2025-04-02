Замшевые кроссовки - обувь, которую хотят все этой весной

Замшевые кроссовки. Фото: Freepik

Замшевые кроссовки — это главная любовь этого сезона. Их выбирают все — от звезд до студенток, от блогеров до тех, кто просто ищет удобную и стильную обувь на каждый день. И это неудивительно: они круто выглядят, носятся легко, подходят ко всему, что уже есть в шкафу.

Об этом пишет Vogue.

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Их смело можно сочетать с джинсами и пальто. Также они подойдут даже к платью или костюму — почему бы и нет.

Тренд пошел из пары, которая наделала шума: New Balance в коллабе с Miu Miu. Они появились прошлой весной и исчезли с полок быстрее, чем успел кто-то сказать "хочу". Потом подтянулся Dries Van Noten со своей версией в стиле ретро. И понеслось. Замша, простые формы, настроение 70-х — идеальная формула для новой волны популярности.

Стильный образ с замшевыми кроссовками. Фото: Vogue

Сегодня таких кедов очень много. Есть базовые, если хотите спокойствия: бежевые, светло-серые, теплые песочные. Посмотрите на модели от Alohas, Toteme или Vince. А если хотите что-то с характером, то выберите яркие. Розовые или красные варианты от Rag and Bone или Puma — именно то, что нужно для акцента. И не надо тратить бешеные деньги. В массмаркете тоже есть классные модели — Zara, Cos, J.Crew вполне справляются. А если ищете "на долго и серьезно" — присмотритесь к парам от Miu Miu или Loewe. Это уже уровень "буду носить годами".

Трендовые кроссовки. Фото: Vogue

Замшевые кроссовки — это про баланс: между комфортом и стилем, между модой и практичностью. Их легко комбинировать, они всегда в тему и точно не залежатся без дела. Если ищете обновку, которая будет не просто красивой, а реально нужной — это она.

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