Трендові кеди та кросівки, які всі шукають — пасують до всього

Червоні кеди. Фото: Freepik

Весна — час оновлення, і почати його хочеться з нового взуття. Цього сезону українські бренди підготували чимало стильних моделей кросівок і кедів, які точно не залишать байдужими. Є варіанти для кожного: від спокійного мінімалізму до яскравих, сміливих рішень.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Коричневі

Вже не перший сезон у фаворі коричневий колір. Шоколадні, карамельні, гіркі — ці відтінки чудовий мають вигляд навесні. Можна носити з джинсами, спідницями, пальтами — універсально, стильно, зручно. Зверніть увагу на замшеві кросівки від Coosh або Kachorovska, а якщо хочете щось м’якше, то спробуйте анатомічну пару зі шкіри від Tuto Vzuto.

Коричневе взуття. Фото з Instagram

Яскраві

Червоні, зелені, блакитні — такі кросівки неможливо не помітити. Вони одразу освіжають образ, додають настрою. Шукати можна у te.shoes, Hameleon або Ikos — там і кольори круті, і форми цікаві.

Яскраві кросівки. Фото з Instagram

З принтом

Леопард чи коров’яча пляма звучить сміливо, але має дуже стильний вигляд, якщо зроблено зі смаком. Emmelie Delage вдалося поєднати зухвалість принту з акуратним дизайном. Такі кросівки круто носити і з класикою, і з денімом.

Кросівки з принтом. Фото з Instagram

Незвичні

Якщо класичні моделі набридли, то зверніть увагу на цікаві форми. Масивні чорні кросівки від Ali Saulidi мають дуже крутий вигляд з сукнями чи широкими джинсами. А Hvoya випустили черевики, що нагадують високі кеди. Цікава ідея для тих, хто прагне мати незвичний, але не занадто епатажний вигляд.

Оригінальні кросівки. Фото з Instagram

Класика

Білі кеди — це мастхев. Вони доречні скрізь: у місті, на прогулянці, в подорожі.

Gem. Фото: Vogue

Обирайте білі мінімалістичні моделі, як у Ali Saulidi або Gem. Там можна знайти справді якісні та красиві варіанти.

Раніше ми писали про популярні моделі замшевих кросівок.

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